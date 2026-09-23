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Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка

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Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Monuments
Альбом (сингл)
In Stasis
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка - фото 1
  • Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка - фото 2
  • Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399869116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Monuments
Альбом (сингл)
In Stasis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
No One Will Teach You (ft. Neema Askari), Lavos, Cardinal Red, Opiate, Collapse, Arch Essence (ft. Spencer Sotelo), Somnus, False Providence, Makeshift Harmony, The Cimmerian
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка

Новый альбом британской прогрессив-метал-группы Monuments. Титаны трансатлантического прогрессив-метала MONUMENTS вернулись со своим четвертым полноформатным студийным альбомом «In Stasis», который выйдет в апреле 2022 года. Про свой первый LP с ведущим вокалистом Энди Цицеком группа говорит, что темы, затронутые в их новом альбоме, подразумеваются в его названии: «Альбом стал сосредоточен вокруг концепции пребывания в стазисе, застрявшего в середине борьбы за власть с самим собой». Одним из самых больших отличий «In Stasis» была способность Энди так быстро и эффективно записывать демо-версии. Это позволило остальным участникам группы не задумываться над песнями, прежде чем услышать вокал. Новый альбом также включает в себя возвращение оригинального барабанщика Майка Мальяна, который работал вместе с гитаристом Джоном Брауном над демо-версией всех песен "In Stasis". Представление композитора Мика Гордона в качестве признанного артиста также является важным поворотным моментом для группы, поскольку его звуковые ландшафты и творческие идеи еще больше вдохновляют коллектив. «In Stasis» — это альбом, который определил сам себя. На протяжении всего пути создания альбома MONUMENTS позволяли себе естественно передавать концепции и идеи. Благодаря этому процессу группа нашла гораздо больше общего с собой как соавторами, чем когда-либо прежде. "In Stasis" будет доступен в следующих форматах: лимитированный CD в диджипаке, а также LP+CD с постером в гейтфолде.

Отзывы о товаре Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399869116]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Monuments
Альбом (сингл)
In Stasis
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
No One Will Teach You (ft. Neema Askari), Lavos, Cardinal Red, Opiate, Collapse, Arch Essence (ft. Spencer Sotelo), Somnus, False Providence, Makeshift Harmony, The Cimmerian
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом британской прогрессив-метал-группы Monuments. Титаны трансатлантического прогрессив-метала MONUMENTS вернулись со своим четвертым полноформатным студийным альбомом «In Stasis», который выйдет в апреле 2022 года. Про свой первый LP с ведущим вокалистом Энди Цицеком группа говорит, что темы, затронутые в их новом альбоме, подразумеваются в его названии: «Альбом стал сосредоточен вокруг концепции пребывания в стазисе, застрявшего в середине борьбы за власть с самим собой». Одним из самых больших отличий «In Stasis» была способность Энди так быстро и эффективно записывать демо-версии. Это позволило остальным участникам группы не задумываться над песнями, прежде чем услышать вокал. Новый альбом также включает в себя возвращение оригинального барабанщика Майка Мальяна, который работал вместе с гитаристом Джоном Брауном над демо-версией всех песен "In Stasis". Представление композитора Мика Гордона в качестве признанного артиста также является важным поворотным моментом для группы, поскольку его звуковые ландшафты и творческие идеи еще больше вдохновляют коллектив. «In Stasis» — это альбом, который определил сам себя. На протяжении всего пути создания альбома MONUMENTS позволяли себе естественно передавать концепции и идеи. Благодаря этому процессу группа нашла гораздо больше общего с собой как соавторами, чем когда-либо прежде. "In Stasis" будет доступен в следующих форматах: лимитированный CD в диджипаке, а также LP+CD с постером в гейтфолде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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