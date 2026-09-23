Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Monuments - In Stasis (0194399869116) виниловая пластинка
Новый альбом британской прогрессив-метал-группы Monuments. Титаны трансатлантического прогрессив-метала MONUMENTS вернулись со своим четвертым полноформатным студийным альбомом «In Stasis», который выйдет в апреле 2022 года. Про свой первый LP с ведущим вокалистом Энди Цицеком группа говорит, что темы, затронутые в их новом альбоме, подразумеваются в его названии: «Альбом стал сосредоточен вокруг концепции пребывания в стазисе, застрявшего в середине борьбы за власть с самим собой». Одним из самых больших отличий «In Stasis» была способность Энди так быстро и эффективно записывать демо-версии. Это позволило остальным участникам группы не задумываться над песнями, прежде чем услышать вокал. Новый альбом также включает в себя возвращение оригинального барабанщика Майка Мальяна, который работал вместе с гитаристом Джоном Брауном над демо-версией всех песен "In Stasis". Представление композитора Мика Гордона в качестве признанного артиста также является важным поворотным моментом для группы, поскольку его звуковые ландшафты и творческие идеи еще больше вдохновляют коллектив. «In Stasis» — это альбом, который определил сам себя. На протяжении всего пути создания альбома MONUMENTS позволяли себе естественно передавать концепции и идеи. Благодаря этому процессу группа нашла гораздо больше общего с собой как соавторами, чем когда-либо прежде. "In Stasis" будет доступен в следующих форматах: лимитированный CD в диджипаке, а также LP+CD с постером в гейтфолде.
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