Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка
Второй студийный альбом немецкой трэш-метал-супергруппы Bonded, составленной из участников Sodom, Suicidal Angels и Assassin.. «Into Blackness» знаменует собой второй альбом немецких трэш-металистов Bonded, новой группы бывших участников Sodom Бернда «Бернеманна» Коста (гитары) и Маркуса «Макка» Фрейвальда (барабаны), в состав которого также входят второй гитарист Крис Цицис (ex-Suicidal Angels), басист Марк Хаушильд и вокалист Инго Байончак (Assassin), которые дополняют состав. «Into Blackness» безупречно следует за знаменитым дебютом Bonded «Rest In Violence» 2020 года, которому удалось войти в официальные чарты Германии на № 84, а продюсером альбома выступил Корнелиус «Корни» Рамбадт в Rambado Recordings (Sodom, Disbelief, Onkel Tom), а его оформление снова было создано Бьёрном Гоосесом / Killustrations (Aborted, The Crown, Carnal Forge). «Into Blackness» будет доступен в лимитированном издании на компакт-диске с O-Card, стикером и двумя бонусными треками, а также на 180-граммовом виниле. Искусный и динамичный трэш-метал в лучшем виде!
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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