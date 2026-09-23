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Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка

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Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка - фото 1
Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Marcio Mondo
Альбом (сингл)
My Beautiful Bloody Break Up
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка - фото 1
  • Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500695
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка
2 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398641911]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Marcio Mondo
Альбом (сингл)
My Beautiful Bloody Break Up
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка

Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка



Теги товара: Picture Disc

Отзывы о товаре Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398641911]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Marcio Mondo
Альбом (сингл)
My Beautiful Bloody Break Up
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка


Теги товара: Picture Disc
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка - по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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