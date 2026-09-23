Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Marcio Mondo
Альбом (сингл)
My Beautiful Bloody Break Up
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 680 руб.
В наличии
Код товара: 500695
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 680 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398641911]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Marcio Mondo
Альбом (сингл)
My Beautiful Bloody Break Up
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка
Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 590 руб. 4 590 руб.648 руб. в СплитStatus Quo - Picturesque Matchstickable Messages (coloured) (871...
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитThe Replacements - Pleased To Meet Me Outtakes & Alternates (060...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin (0081227966416) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Meets The Almighty (0190295689933) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSupermax - Types Of Skin (0190295743963) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитSecret Machines - Live At The Garage (0081227924508) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитBrian; Roger Eno, Luminous (coloured) (0028948392988) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитElla Fitzgerald - Mack The Knife: Ella In Berlin (0600753527108)...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Part Two (0630428099531) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в Сплит8435723700098, Fitzgerald, Ella, Round Midnight - Songs For Love...
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитShadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398641911]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Marcio Mondo
Альбом (сингл)
My Beautiful Bloody Break Up
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Picture Disc
Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка - по цене 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Marcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194398641911) виниловая пластинка