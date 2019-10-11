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Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка

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Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 1
Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 2
Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 3
Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 4
Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 5
Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 6
Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.10.2019
Исполнитель
BENT KNEE
Альбом (сингл)
YOU KNOW WHAT THEY MEAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 1
  • Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 2
  • Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 3
  • Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 4
  • Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 5
  • Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 6
  • Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759805817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.10.2019
Исполнитель
BENT KNEE
Альбом (сингл)
YOU KNOW WHAT THEY MEAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка

Track List

A1Lansing
A2Bone Rage
A3Give Us The Gold
A4Hold Me In
A5Egg Replacer
A6Cradle Of Rocks
A7Lovell
B1Lovemenot
B2Bird Song
B3Catch Light
B4Garbage Shark
B5Golden Hour
B6It Happens
CD-1Lansing1:22
CD-2Bone Rage4:14
CD-3Give Us The Gold3:51
CD-4Hold Me In4:50
CD-5Egg Replacer3:10
CD-6Cradle Of Rocks4:00
CD-7Lovell1:27
CD-8Lovemenot5:10
CD-9Bird Song2:56
CD-10Catch Light4:39
CD-11Garbage Shark5:38
CD-12Golden Hour5:51
CD-13It Happens5:05

Отзывы о товаре Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759805817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.10.2019
Исполнитель
BENT KNEE
Альбом (сингл)
YOU KNOW WHAT THEY MEAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Lansing
A2Bone Rage
A3Give Us The Gold
A4Hold Me In
A5Egg Replacer
A6Cradle Of Rocks
A7Lovell
B1Lovemenot
B2Bird Song
B3Catch Light
B4Garbage Shark
B5Golden Hour
B6It Happens
CD-1Lansing1:22
CD-2Bone Rage4:14
CD-3Give Us The Gold3:51
CD-4Hold Me In4:50
CD-5Egg Replacer3:10
CD-6Cradle Of Rocks4:00
CD-7Lovell1:27
CD-8Lovemenot5:10
CD-9Bird Song2:56
CD-10Catch Light4:39
CD-11Garbage Shark5:38
CD-12Golden Hour5:51
CD-13It Happens5:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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