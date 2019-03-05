System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
TOXICITY
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб.
В наличии
Код товара: 185073
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Загружаем...
4 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758655918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
TOXICITY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prison Song, Needles, Deer Dance, Jet Pilot, X, Chop Suey!, Bounce, Forest, ATWA, Science, Shimmy, Toxicity, Psycho, Aerials
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Prison Song
|3:21
|A2
|Needles
|3:13
|A3
|Deer Dance
|2:54
|A4
|Jet Pilot
|2:06
|A5
|X
|1:58
|A6
|Chop Suey!
|3:30
|A7
|Bounce
|1:54
|A8
|Forest
|4:00
|B1
|ATWA
|2:56
|B2
|Science
|2:42
|B3
|Shimmy
|1:50
|B4
|Toxicity
|3:38
|B5
|Psycho
|3:45
|B6
|Aerials
|6:11
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758655918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
TOXICITY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Prison Song, Needles, Deer Dance, Jet Pilot, X, Chop Suey!, Bounce, Forest, ATWA, Science, Shimmy, Toxicity, Psycho, Aerials
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Track List
|A1
|Prison Song
|3:21
|A2
|Needles
|3:13
|A3
|Deer Dance
|2:54
|A4
|Jet Pilot
|2:06
|A5
|X
|1:58
|A6
|Chop Suey!
|3:30
|A7
|Bounce
|1:54
|A8
|Forest
|4:00
|B1
|ATWA
|2:56
|B2
|Science
|2:42
|B3
|Shimmy
|1:50
|B4
|Toxicity
|3:38
|B5
|Psycho
|3:45
|B6
|Aerials
|6:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Второе издание альбома на виниле. На вид абсолютно такое же как и в 2001 году
Недостатки:
Нет
System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре System Of A Down - Toxicity (0190758655918) виниловая пластинка
Достоинства:
Второе издание альбома на виниле. На вид абсолютно такое же как и в 2001 году
Недостатки:
Нет