Top.Mail.Ru
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 1
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 2
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 3
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 4
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 5
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 6
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 7
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 8
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 9
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 10
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 11
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 12
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
STEAL THIS ALBUM!
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 1
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 2
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 3
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 4
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 5
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 6
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 7
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 8
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 9
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 10
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 11
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 12
  • System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SYSTEM OF A DOWN
filter_none Товар входит в коллекцию SYSTEM OF A DOWN

Коллекция SYSTEM OF A DOWN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
STEAL THIS ALBUM!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Chic 'N' Stu, Innervision, Bubbles, Boom!, Nuguns, A.D.D. (American Dream Denial), Mr. Jack, 36, Pictures, Highway Song, F*** The System, Ego Brain, Thetawaves, Roulette, Streamline
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка

Track List

A1Chic 'N' Stu
A2Innervision
A3Bubbles
A4Boom!
B1Nuguns
B2A.D.D. (American Dream Denial)
B3Mr. Jack
B4I-E-A-I-A-I-O
C136
C2Pictures
C3Highway Song
C4F**k The System
C5Ego Brain
D1Thetawaves
D2Roulette
D3Streamline

Отзывы о товаре System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
STEAL THIS ALBUM!
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Chic 'N' Stu, Innervision, Bubbles, Boom!, Nuguns, A.D.D. (American Dream Denial), Mr. Jack, 36, Pictures, Highway Song, F*** The System, Ego Brain, Thetawaves, Roulette, Streamline
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Chic 'N' Stu
A2Innervision
A3Bubbles
A4Boom!
B1Nuguns
B2A.D.D. (American Dream Denial)
B3Mr. Jack
B4I-E-A-I-A-I-O
C136
C2Pictures
C3Highway Song
C4F**k The System
C5Ego Brain
D1Thetawaves
D2Roulette
D3Streamline
Самовывоз
Доставка
Отзывы


System Of A Down - Steal This Album! (0190758656212) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...