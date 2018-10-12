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System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка

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System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 1
System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 2
System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 3
System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 4
System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 5
System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 6
System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
SYSTEM OF A DOWN
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 1
  • System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 2
  • System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 3
  • System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 4
  • System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 5
  • System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 6
  • System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185072
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SYSTEM OF A DOWN
filter_none Товар входит в коллекцию SYSTEM OF A DOWN

Коллекция SYSTEM OF A DOWN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758655819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
SYSTEM OF A DOWN
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка

Track List

A1Suite-Pee
A2Know
A3Sugar
A4Suggestions
A5Spiders
A6DDevil
A7Soil
B1War?
B2Mind
B3Peephole
B4CUBErt
B5Darts
B6P.L.U.C.K.

Отзывы о товаре System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758655819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.10.2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
SYSTEM OF A DOWN
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Suite-Pee
A2Know
A3Sugar
A4Suggestions
A5Spiders
A6DDevil
A7Soil
B1War?
B2Mind
B3Peephole
B4CUBErt
B5Darts
B6P.L.U.C.K.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


System Of A Down - System Of A Down (0190758655819) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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