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Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 1
Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 2
Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 3
Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 4
Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 5
Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 6
Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacob Karlzon
Альбом (сингл)
Wanderlust
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 1
  • Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 2
  • Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 3
  • Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 4
  • Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 5
  • Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 6
  • Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647427
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296529665]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacob Karlzon
Альбом (сингл)
Wanderlust
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Art Of Resistance, Trip The Light Fantastic, Subject To Change, Promises Kept, Lullaby For Runaways, Your Latest Comeback, Down To Earth, Steps & Stages, Angel By The Sea, Brave Souls, Nordic Noir, To The Moon And Back
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка

Новый альбом шведского пианиста и композитора Якоба Карлсона.. Новый альбом Якоба Карлсона «Wanderlust» отправляет нас в музыкальный поиск, одновременно изящный и плавный, но глубоко эмоциональный. Красота его фортепианных мелодий и гармоний подобна псалмам, поющим строкам, которые черпают вдохновение из богатой истории композиции, но при этом бесконечно «современные». «Wanderlust» дышит надеждой и приключениями, открывая музыкальные пространства для любви и созерцания, спонтанности и структуры. Он одновременно современен и вневременной.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка

02.08.2024
Алиса

Достоинства:
Хорошая, доступная цена. Хорошая музыка.
Качественный звук.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296529665]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jacob Karlzon
Альбом (сингл)
Wanderlust
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Art Of Resistance, Trip The Light Fantastic, Subject To Change, Promises Kept, Lullaby For Runaways, Your Latest Comeback, Down To Earth, Steps & Stages, Angel By The Sea, Brave Souls, Nordic Noir, To The Moon And Back
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый альбом шведского пианиста и композитора Якоба Карлсона.. Новый альбом Якоба Карлсона «Wanderlust» отправляет нас в музыкальный поиск, одновременно изящный и плавный, но глубоко эмоциональный. Красота его фортепианных мелодий и гармоний подобна псалмам, поющим строкам, которые черпают вдохновение из богатой истории композиции, но при этом бесконечно «современные». «Wanderlust» дышит надеждой и приключениями, открывая музыкальные пространства для любви и созерцания, спонтанности и структуры. Он одновременно современен и вневременной.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы
02.08.2024
Алиса

Достоинства:
Хорошая, доступная цена. Хорошая музыка.
Качественный звук.

Недостатки:
Нет


Jacob Karlzon - Wanderlust (0190296529665) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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