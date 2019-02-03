System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
MEZMERIZE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 185070
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2 810 руб.
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Коллекция SYSTEM OF A DOWN
Коллекция SYSTEM OF A DOWN
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
MEZMERIZE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Soldier Intro, B.Y.O.B., Revenga, Cigaro, Radio / Video, This Cocaine Makes Me Feel Like I'm On This Song, Violent Pornography, Question, Sad Statue, Old School Hollywood, Lost In Hollywood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Soldier Side - Intro
|A2
|B.Y.O.B.
|A3
|Revenga
|A4
|Cigaro
|A5
|Radio / Video
|A6
|This Cocaine Makes Me Feel Like I'm On This Song
|B1
|Violent Pornography
|B2
|Question!
|B3
|Sad Statue
|B4
|Old School Hollywood
|B5
|Lost In Hollywood
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
MEZMERIZE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Soldier Intro, B.Y.O.B., Revenga, Cigaro, Radio / Video, This Cocaine Makes Me Feel Like I'm On This Song, Violent Pornography, Question, Sad Statue, Old School Hollywood, Lost In Hollywood
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Soldier Side - Intro
|A2
|B.Y.O.B.
|A3
|Revenga
|A4
|Cigaro
|A5
|Radio / Video
|A6
|This Cocaine Makes Me Feel Like I'm On This Song
|B1
|Violent Pornography
|B2
|Question!
|B3
|Sad Statue
|B4
|Old School Hollywood
|B5
|Lost In Hollywood
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Качественное издание, пластинка ровная, без дефектов
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приятный сервис)
System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка
Достоинства:
Качественное издание, пластинка ровная, без дефектов
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Приятный сервис)