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System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка

1 Отзывы
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System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 1
System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 2
System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 3
System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 4
System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 5
System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 6
System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
MEZMERIZE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 1
  • System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 2
  • System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 3
  • System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 4
  • System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 5
  • System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 6
  • System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SYSTEM OF A DOWN
filter_none Товар входит в коллекцию SYSTEM OF A DOWN

Коллекция SYSTEM OF A DOWN


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
MEZMERIZE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Soldier Intro, B.Y.O.B., Revenga, Cigaro, Radio / Video, This Cocaine Makes Me Feel Like I'm On This Song, Violent Pornography, Question, Sad Statue, Old School Hollywood, Lost In Hollywood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка

Track List

A1Soldier Side - Intro
A2B.Y.O.B.
A3Revenga
A4Cigaro
A5Radio / Video
A6This Cocaine Makes Me Feel Like I'm On This Song
B1Violent Pornography
B2Question!
B3Sad Statue
B4Old School Hollywood
B5Lost In Hollywood

Отзывы о товаре System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка

03.02.2019
Семён

Достоинства:
Качественное издание, пластинка ровная, без дефектов

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приятный сервис)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758656113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SYSTEM OF A DOWN
Альбом (сингл)
MEZMERIZE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Soldier Intro, B.Y.O.B., Revenga, Cigaro, Radio / Video, This Cocaine Makes Me Feel Like I'm On This Song, Violent Pornography, Question, Sad Statue, Old School Hollywood, Lost In Hollywood
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Soldier Side - Intro
A2B.Y.O.B.
A3Revenga
A4Cigaro
A5Radio / Video
A6This Cocaine Makes Me Feel Like I'm On This Song
B1Violent Pornography
B2Question!
B3Sad Statue
B4Old School Hollywood
B5Lost In Hollywood
Самовывоз
Доставка
Отзывы
03.02.2019
Семён

Достоинства:
Качественное издание, пластинка ровная, без дефектов

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Приятный сервис)


System Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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