Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
OLD IS NEW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 388220
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Коллекция TOTO
Коллекция TOTO
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
OLD IS NEW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Toto – Alone
|4:32
|A2
|Toto – Devil's Tower
|3:44
|A3
|Toto – Fearful Heart
|3:52
|A4
|Toto – Spanish Sea
|4:25
|A5
|Toto – In A Little While
|4:49
|B1
|Toto – Chelsea
|4:51
|B2
|Toto – Chase The Rain
|3:16
|B3
|Toto – Oh Why
|3:55
|B4
|Toto – Struck By Lightning
|4:17
|B5
|What So Not, Toto, Skrillex – We'll Keep On Running
|4:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
OLD IS NEW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Toto – Alone
|4:32
|A2
|Toto – Devil's Tower
|3:44
|A3
|Toto – Fearful Heart
|3:52
|A4
|Toto – Spanish Sea
|4:25
|A5
|Toto – In A Little While
|4:49
|B1
|Toto – Chelsea
|4:51
|B2
|Toto – Chase The Rain
|3:16
|B3
|Toto – Oh Why
|3:55
|B4
|Toto – Struck By Lightning
|4:17
|B5
|What So Not, Toto, Skrillex – We'll Keep On Running
|4:41
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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