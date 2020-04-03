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Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка

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Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 1
Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 2
Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 3
Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 4
Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 5
Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 6
Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
OLD IS NEW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 1
  • Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 2
  • Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 3
  • Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 4
  • Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 5
  • Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 6
  • Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388220
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция TOTO
filter_none Товар входит в коллекцию TOTO

Коллекция TOTO


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
OLD IS NEW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка

Track List

A1Toto – Alone4:32
A2Toto – Devil's Tower3:44
A3Toto – Fearful Heart3:52
A4Toto – Spanish Sea4:25
A5Toto – In A Little While4:49
B1Toto – Chelsea4:51
B2Toto – Chase The Rain3:16
B3Toto – Oh Why3:55
B4Toto – Struck By Lightning4:17
B5What So Not, Toto, Skrillex – We'll Keep On Running4:41



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.04.2020
Исполнитель
Toto
Альбом (сингл)
OLD IS NEW
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Toto – Alone4:32
A2Toto – Devil's Tower3:44
A3Toto – Fearful Heart3:52
A4Toto – Spanish Sea4:25
A5Toto – In A Little While4:49
B1Toto – Chelsea4:51
B2Toto – Chase The Rain3:16
B3Toto – Oh Why3:55
B4Toto – Struck By Lightning4:17
B5What So Not, Toto, Skrillex – We'll Keep On Running4:41


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Toto - Old Is New (0190758353814) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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