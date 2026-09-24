Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка
Nat Turner Rebellion, филадельфийская соул-группа, выпустила свой долгожданный дебютный альбом, изначально подписанный на местном лейбле Philly Groove Records, в состав группы входят Джо Джефферсон (который, к сожалению, скончался в июле 2020 года), Майор Харрис, Рон Харпер и Билл Спратли — пионеры филадельфийского соула и протестных музыкальных движений. Для своего дебютного трека «Tribute To A Slave» NTR передали революционный дух печально известного восстания 1831 года, в честь которого группа и получила свое название. Начиная с 1969 года, NTR написали и записали десятки треков, выпустив лишь несколько синглов. Напряженность с тогдашним главой лейбла Philly Groove Records Стэном Уотсоном отодвинула проект на второй план, и записи оставались неуслышанными в течение десятилетий. Затем, в 2012 году, когда Reservoir Media приобрела Philly Groove Records, они обнаружили записи в архиве Sigma Sound Studios. Джефферсон, единственный выживший участник NTR, благословил 14-трековый сборник «Laugh To Keep From Crying», который дебютировал в США в прошлом году ограниченным тиражом только на виниле на лейбле Vinyl Me Please. Темы, о которых они писали, актуальны и сегодня, как и в 1969 году. Chrysalis Records с гордостью сотрудничают с Reservoir Media, чтобы издать альбом по всему миру с бонус-треком, новым оформлением и аннотациями на обложке. Также будет выпущен дебютный CD-диск с альбомом. Винил был заново отмастерен и обрезан компанией Alchemy в Лондоне. Упаковка представляет собой стандартный 3-дюймовый конверт с 12-дюймовым вставкой, а сам винил упакован в поливинилхлоридный конверт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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Теги товара: Соул
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