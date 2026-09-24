Top.Mail.Ru
Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка - фото 1
Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка - фото 2
Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nat Turner Rebellion
Альбом (сингл)
Laugh To Keep From Crying
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка - фото 1
  • Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка - фото 2
  • Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711834
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516095278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nat Turner Rebellion
Альбом (сингл)
Laugh To Keep From Crying
Жанр
Soul
Трек-лист
Fat Back, Laugh To Keep From Cryin', Tribute To A Slave, McBride's Daughter, Care, Right On We're Back, Getting Higher Together, Love, Peace & Understanding, Fruit Of The Land, Never Too Late, Plastic People, Ruby Lee, Can't Go On Livin', You Are My Sun Sign
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка

Nat Turner Rebellion, филадельфийская соул-группа, выпустила свой долгожданный дебютный альбом, изначально подписанный на местном лейбле Philly Groove Records, в состав группы входят Джо Джефферсон (который, к сожалению, скончался в июле 2020 года), Майор Харрис, Рон Харпер и Билл Спратли — пионеры филадельфийского соула и протестных музыкальных движений. Для своего дебютного трека «Tribute To A Slave» NTR передали революционный дух печально известного восстания 1831 года, в честь которого группа и получила свое название. Начиная с 1969 года, NTR написали и записали десятки треков, выпустив лишь несколько синглов. Напряженность с тогдашним главой лейбла Philly Groove Records Стэном Уотсоном отодвинула проект на второй план, и записи оставались неуслышанными в течение десятилетий. Затем, в 2012 году, когда Reservoir Media приобрела Philly Groove Records, они обнаружили записи в архиве Sigma Sound Studios. Джефферсон, единственный выживший участник NTR, благословил 14-трековый сборник «Laugh To Keep From Crying», который дебютировал в США в прошлом году ограниченным тиражом только на виниле на лейбле Vinyl Me Please. Темы, о которых они писали, актуальны и сегодня, как и в 1969 году. Chrysalis Records с гордостью сотрудничают с Reservoir Media, чтобы издать альбом по всему миру с бонус-треком, новым оформлением и аннотациями на обложке. Также будет выпущен дебютный CD-диск с альбомом. Винил был заново отмастерен и обрезан компанией Alchemy в Лондоне. Упаковка представляет собой стандартный 3-дюймовый конверт с 12-дюймовым вставкой, а сам винил упакован в поливинилхлоридный конверт.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516095278]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Nat Turner Rebellion
Альбом (сингл)
Laugh To Keep From Crying
Жанр
Soul
Трек-лист
Fat Back, Laugh To Keep From Cryin', Tribute To A Slave, McBride's Daughter, Care, Right On We're Back, Getting Higher Together, Love, Peace & Understanding, Fruit Of The Land, Never Too Late, Plastic People, Ruby Lee, Can't Go On Livin', You Are My Sun Sign
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Nat Turner Rebellion, филадельфийская соул-группа, выпустила свой долгожданный дебютный альбом, изначально подписанный на местном лейбле Philly Groove Records, в состав группы входят Джо Джефферсон (который, к сожалению, скончался в июле 2020 года), Майор Харрис, Рон Харпер и Билл Спратли — пионеры филадельфийского соула и протестных музыкальных движений. Для своего дебютного трека «Tribute To A Slave» NTR передали революционный дух печально известного восстания 1831 года, в честь которого группа и получила свое название. Начиная с 1969 года, NTR написали и записали десятки треков, выпустив лишь несколько синглов. Напряженность с тогдашним главой лейбла Philly Groove Records Стэном Уотсоном отодвинула проект на второй план, и записи оставались неуслышанными в течение десятилетий. Затем, в 2012 году, когда Reservoir Media приобрела Philly Groove Records, они обнаружили записи в архиве Sigma Sound Studios. Джефферсон, единственный выживший участник NTR, благословил 14-трековый сборник «Laugh To Keep From Crying», который дебютировал в США в прошлом году ограниченным тиражом только на виниле на лейбле Vinyl Me Please. Темы, о которых они писали, актуальны и сегодня, как и в 1969 году. Chrysalis Records с гордостью сотрудничают с Reservoir Media, чтобы издать альбом по всему миру с бонус-треком, новым оформлением и аннотациями на обложке. Также будет выпущен дебютный CD-диск с альбомом. Винил был заново отмастерен и обрезан компанией Alchemy в Лондоне. Упаковка представляет собой стандартный 3-дюймовый конверт с 12-дюймовым вставкой, а сам винил упакован в поливинилхлоридный конверт.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nat Turner Rebellion - Laugh To Keep From Crying (5060516095278) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...