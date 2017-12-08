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Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SAVED
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165538
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SAVED
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка

Track List

A1A Satsfied Mind1:57
A2Saved3:58
A3Covenant Woman6:01
A4What Can I Do For You?5:51
A5Solid Rock3:54
B1Pressing On5:09
B2In The Garden5:57
B3Saving Grace5:01
B4Are You Ready4:39

Отзывы о товаре Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SAVED
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1A Satsfied Mind1:57
A2Saved3:58
A3Covenant Woman6:01
A4What Can I Do For You?5:51
A5Solid Rock3:54
B1Pressing On5:09
B2In The Garden5:57
B3Saving Grace5:01
B4Are You Ready4:39
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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