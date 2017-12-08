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Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка

Track List

A1Tweedle Dee & Tweedle Dum
A2Mississippi
A3Summer Days
B1Bye And Bye
B2Lonesome Day Blues
B3Floater (Too Much To Ask)
C1High Water (For Charlie Patton)
C2Moonlight
C3Honest With Me
D1Po' Boy
D2Cry A While
D3Sugar Baby

Отзывы о товаре Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.12.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
LOVE AND THEFT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Tweedle Dee & Tweedle Dum
A2Mississippi
A3Summer Days
B1Bye And Bye
B2Lonesome Day Blues
B3Floater (Too Much To Ask)
C1High Water (For Charlie Patton)
C2Moonlight
C3Honest With Me
D1Po' Boy
D2Cry A While
D3Sugar Baby
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Love And Theft (0889854552916) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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