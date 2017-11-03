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Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка

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Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 990 руб.  3 500 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103698
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка
1 990 руб. -43%
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка

Track List

A1If Not For You2:40
A2Day Of The Locusts3:58
A3Time Passes Slowly2:35
A4Went To See The Gypsy2:47
A5Winterlude2:22
A6If Dogs Run Free3:37
B1New Morning3:57
B2Sign On The Window3:15
B3One More Weekend3:08
B4The Man In Me3:06
B5Three Angels2:05
B6Father Of Night1:28

Отзывы о товаре Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
NEW MORNING
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1If Not For You2:40
A2Day Of The Locusts3:58
A3Time Passes Slowly2:35
A4Went To See The Gypsy2:47
A5Winterlude2:22
A6If Dogs Run Free3:37
B1New Morning3:57
B2Sign On The Window3:15
B3One More Weekend3:08
B4The Man In Me3:06
B5Three Angels2:05
B6Father Of Night1:28
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - New Morning (0889854517311) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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