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The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка

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The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка - фото 1
The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка - фото 2
The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Band Camino
Альбом (сингл)
4 Songs By Your Buds In The Band Camino
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка - фото 1
  • The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка - фото 2
  • The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647414
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Загружаем...
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The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка
1 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678643972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Band Camino
Альбом (сингл)
4 Songs By Your Buds In The Band Camino
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
1 Last Cigarette, Sorry Mom, Roses, Crying Over You Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка

Миниальбом от популярной американской рок-группы The Band CAMINO. The Band CAMINO, прозванные Billboard следующей большой силой рока, пишет страстные любви песни о настойчивости и личностном росте. Группа выпустила три мини-альбома: tryhard в 2019 году, Heaven в 2017 году и My Thoughts On You в 2016 году со множеством гимновых синглов, которые собрали более 300 миллионов прослушиваний по всему миру. Их дебютный мини-альбом tryhard на Elektra Records переполнен массивными хуками, подчеркнутыми резкими и рефлексивными синглами: Daphne Blue, See Through и Honest. Daphne Blue, которая произвела фурор на AltNation, провела несколько недель на # 1 в отсчете Alt18, в то время как группа получила дополнительное освещение в СМИ от Billboard, Ones To Watch, LADYGUNN, Paste, Consequence of Sound, American Songwriter, Elite Daily, LA Weekly, и больше. В 2019 году группа отправилась в полностью аншлаговый тур по США, а также выступила на фестивалях в Forecastle, Lollapalooza и Austin City Limits, где они были названы Grammy «прорывом». Совсем недавно The Band CAMINO была выбрана в качестве основного саппорта Dan + Shay в стадионном туре, и была задействована 5 Seconds of Summer, чтобы поддержать их в Штатах.

Отзывы о товаре The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678643972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Band Camino
Альбом (сингл)
4 Songs By Your Buds In The Band Camino
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
1 Last Cigarette, Sorry Mom, Roses, Crying Over You Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Миниальбом от популярной американской рок-группы The Band CAMINO. The Band CAMINO, прозванные Billboard следующей большой силой рока, пишет страстные любви песни о настойчивости и личностном росте. Группа выпустила три мини-альбома: tryhard в 2019 году, Heaven в 2017 году и My Thoughts On You в 2016 году со множеством гимновых синглов, которые собрали более 300 миллионов прослушиваний по всему миру. Их дебютный мини-альбом tryhard на Elektra Records переполнен массивными хуками, подчеркнутыми резкими и рефлексивными синглами: Daphne Blue, See Through и Honest. Daphne Blue, которая произвела фурор на AltNation, провела несколько недель на # 1 в отсчете Alt18, в то время как группа получила дополнительное освещение в СМИ от Billboard, Ones To Watch, LADYGUNN, Paste, Consequence of Sound, American Songwriter, Elite Daily, LA Weekly, и больше. В 2019 году группа отправилась в полностью аншлаговый тур по США, а также выступила на фестивалях в Forecastle, Lollapalooza и Austin City Limits, где они были названы Grammy «прорывом». Совсем недавно The Band CAMINO была выбрана в качестве основного саппорта Dan + Shay в стадионном туре, и была задействована 5 Seconds of Summer, чтобы поддержать их в Штатах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Band Camino - 4 Songs By Your Buds In The Band Camino (EP) (coloured) (0075678643972) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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