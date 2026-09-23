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Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка

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Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 3
Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 4
Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 5
Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Heroes De Hoy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 3
  • Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 4
  • Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 5
  • Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647180
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Загружаем...
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Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Heroes De Hoy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ahora Tu, Un nuovo amore, Un cuore con le ali, Fuggo dal nulla, Con gli occhi di un bambino, Emociones Cuantas Emociones, E mi ribello, Lacrime di gioventu, Heroes De Hoy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка

Невероятно что этому замечательному альбому 35 лет! Это абсолютная классика и одна из жемчужин дискографии Рамазотти. Как и в предыдущих релизах кампании, издание включает недавно переработанный звук, доступный в высоком разрешении. Новый виниловый релиз содержит тот же список треков, что и оригинальный винил. Nuovi eroi — второй студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамазотти, выпущенный в 1986 году. Сингл «Adesso tu» из этого альбома выиграл в 1986 году конкурс Сан-Ремо. Песня возглавила хит-парады Италии, Австрии и Швейцарии. Это первый из одиннадцати последующих студийных альбомов Рамазотти, который занял первое место в итальянских чартах — в 2009 году альбом «Ali e radici» побил этот рекорд. Тираж проданных копий альбома в Италии составил около 700,000 экземпляров.

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Heroes De Hoy
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ahora Tu, Un nuovo amore, Un cuore con le ali, Fuggo dal nulla, Con gli occhi di un bambino, Emociones Cuantas Emociones, E mi ribello, Lacrime di gioventu, Heroes De Hoy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Невероятно что этому замечательному альбому 35 лет! Это абсолютная классика и одна из жемчужин дискографии Рамазотти. Как и в предыдущих релизах кампании, издание включает недавно переработанный звук, доступный в высоком разрешении. Новый виниловый релиз содержит тот же список треков, что и оригинальный винил. Nuovi eroi — второй студийный альбом итальянского певца и композитора Эроса Рамазотти, выпущенный в 1986 году. Сингл «Adesso tu» из этого альбома выиграл в 1986 году конкурс Сан-Ремо. Песня возглавила хит-парады Италии, Австрии и Швейцарии. Это первый из одиннадцати последующих студийных альбомов Рамазотти, который занял первое место в итальянских чартах — в 2009 году альбом «Ali e radici» побил этот рекорд. Тираж проданных копий альбома в Италии составил около 700,000 экземпляров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - Heroes De Hoy (coloured) (0194399053614) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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