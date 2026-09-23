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Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка

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Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 1
Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 2
Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 3
Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 4
Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Rhiannon Giddens
Альбом (сингл)
They’Re Calling Me Home
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 1
  • Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 2
  • Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 3
  • Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 4
  • Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They&#039;re Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0075597915730]
Исполнитель
Rhiannon Giddens
Альбом (сингл)
They’Re Calling Me Home
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка

Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Barcode
[0075597915730]
Исполнитель
Rhiannon Giddens
Альбом (сингл)
They’Re Calling Me Home
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rhiannon Giddens; Francesco Turrisi - They're Calling Me Home (0075597915730) виниловая пластинка - купить по цене 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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