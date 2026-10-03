Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
FALLEN ANGELS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 98790
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853160013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
FALLEN ANGELS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heart, There, Polka Dots And Moonbeams, All The Way, Skylark, Nevertheless, All or Nothing at All, On a Little Street in Singapore, It Had to be You, Melancholy Mood, That Old Black Magic, Come Rain or Come Shine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Young At Heart
|A2
|Maybe You'll Be There
|A3
|Polka Dots And Moonbeams
|A4
|All The Way
|A5
|Skylark
|A6
|Nevertheless
|B1
|All Or Nothing At All
|B2
|On A Little Street In Singapore
|B3
|It Had To Be You
|B4
|Melancholy Mood
|B5
|That Old Black Magic
|B6
|Come Rain Or Come Shine
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853160013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
FALLEN ANGELS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heart, There, Polka Dots And Moonbeams, All The Way, Skylark, Nevertheless, All or Nothing at All, On a Little Street in Singapore, It Had to be You, Melancholy Mood, That Old Black Magic, Come Rain or Come Shine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Young At Heart
|A2
|Maybe You'll Be There
|A3
|Polka Dots And Moonbeams
|A4
|All The Way
|A5
|Skylark
|A6
|Nevertheless
|B1
|All Or Nothing At All
|B2
|On A Little Street In Singapore
|B3
|It Had To Be You
|B4
|Melancholy Mood
|B5
|That Old Black Magic
|B6
|Come Rain Or Come Shine
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Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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