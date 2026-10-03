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Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 5
Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 6
Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
FALLEN ANGELS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 5
  • Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 6
  • Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98790
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853160013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
FALLEN ANGELS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heart, There, Polka Dots And Moonbeams, All The Way, Skylark, Nevertheless, All or Nothing at All, On a Little Street in Singapore, It Had to be You, Melancholy Mood, That Old Black Magic, Come Rain or Come Shine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка

Track List

A1Young At Heart
A2Maybe You'll Be There
A3Polka Dots And Moonbeams
A4All The Way
A5Skylark
A6Nevertheless
B1All Or Nothing At All
B2On A Little Street In Singapore
B3It Had To Be You
B4Melancholy Mood
B5That Old Black Magic
B6Come Rain Or Come Shine

Отзывы о товаре Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853160013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
08.07.1905
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
FALLEN ANGELS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Heart, There, Polka Dots And Moonbeams, All The Way, Skylark, Nevertheless, All or Nothing at All, On a Little Street in Singapore, It Had to be You, Melancholy Mood, That Old Black Magic, Come Rain or Come Shine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Young At Heart
A2Maybe You'll Be There
A3Polka Dots And Moonbeams
A4All The Way
A5Skylark
A6Nevertheless
B1All Or Nothing At All
B2On A Little Street In Singapore
B3It Had To Be You
B4Melancholy Mood
B5That Old Black Magic
B6Come Rain Or Come Shine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Fallen Angels (0889853160013) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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