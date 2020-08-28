K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
K.D. Lang, The Reclines
Альбом (сингл)
ANGEL WITH A LARIAT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
В наличии
Код товара: 387737
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2 780 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
K.D. Lang, The Reclines
Альбом (сингл)
ANGEL WITH A LARIAT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Turn Me Round
|3:13
|A2
|High Time For A Detour
|4:09
|A3
|Diet Of Strange Places
|3:53
|A4
|Got The Bull By The Horns
|3:03
|A5
|Watch Your Step Polka
|2:01
|B1
|Rose Garden
|3:19
|B2
|Turn Into My Wave
|3:32
|B3
|Angel With A Lariat
|3:08
|B4
|Pay Dirt
|2:09
|B5
|Three Cigarettes In An Ashtray
|2:25
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624895657]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.08.2020
Исполнитель
K.D. Lang, The Reclines
Альбом (сингл)
ANGEL WITH A LARIAT
Жанр
Зарубежная поп-музыка
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Turn Me Round
|3:13
|A2
|High Time For A Detour
|4:09
|A3
|Diet Of Strange Places
|3:53
|A4
|Got The Bull By The Horns
|3:03
|A5
|Watch Your Step Polka
|2:01
|B1
|Rose Garden
|3:19
|B2
|Turn Into My Wave
|3:32
|B3
|Angel With A Lariat
|3:08
|B4
|Pay Dirt
|2:09
|B5
|Three Cigarettes In An Ashtray
|2:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
K.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) виниловая пластинка - стоимость товара 2780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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