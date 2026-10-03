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Dylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая пластинка

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Виниловая Пластинка Dylan, Bob Good As I Have Been To You
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 152260
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Dylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая пластинка
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая пластинка

Track List

A1Frankie & Albert3:50
A2Jim Jones3:52
A3Blackjack Davey5:47
A4Canadee-I-O4:20
A5Sittin' On Top Of The World4:27
A6Little Maggie2:52
A7Hard Times4:31
B1Step It Up And Go2:54
B2Tomorrow Night3:42
B3Arthur McBride6:20
B4You're Gonna Quit Me2:46
B5Diamond Joe3:14
B6Froggie Went A Courtin'6:26

Отзывы о товаре Dylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Frankie & Albert3:50
A2Jim Jones3:52
A3Blackjack Davey5:47
A4Canadee-I-O4:20
A5Sittin' On Top Of The World4:27
A6Little Maggie2:52
A7Hard Times4:31
B1Step It Up And Go2:54
B2Tomorrow Night3:42
B3Arthur McBride6:20
B4You're Gonna Quit Me2:46
B5Diamond Joe3:14
B6Froggie Went A Courtin'6:26
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dylan, Bob, Good As I Have Been To You (0889854380915) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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