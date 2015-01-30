Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.01.2015
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHADOWS IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
В наличии
Код товара: 98793
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3 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.01.2015
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHADOWS IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
CD в комплекте
CD
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I'm A Fool To Want You
|4:51
|A2
|The Night We Called It A Day
|3:25
|A3
|Stay With Me
|2:56
|A4
|Autumn Leaves
|3:02
|A5
|Why Try To Change Me Now
|3:38
|B1
|Some Enchanted Evening
|3:28
|B2
|Full Moon And Empty Arms
|3:26
|B3
|Where Are You?
|3:37
|B4
|What I'll Do
|3:21
|B5
|That Lucky Old Sun
|3:39
|CD01
|I'm A Fool To Want You
|4:51
|CD02
|The Night We Called It A Day
|3:25
|CD03
|Stay With Me
|2:56
|CD04
|Autumn Leaves
|3:02
|CD05
|Why Try To Change Me Now
|3:38
|CD06
|Some Enchanted Evening
|3:28
|CD07
|Full Moon And Empty Arms
|3:26
|CD08
|Where Are You?
|3:37
|CD09
|What I'll Do
|3:21
|CD10
|That Lucky Old Sun
|3:39
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.01.2015
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
SHADOWS IN THE NIGHT
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
CD в комплекте
CD
Track List
|A1
|I'm A Fool To Want You
|4:51
|A2
|The Night We Called It A Day
|3:25
|A3
|Stay With Me
|2:56
|A4
|Autumn Leaves
|3:02
|A5
|Why Try To Change Me Now
|3:38
|B1
|Some Enchanted Evening
|3:28
|B2
|Full Moon And Empty Arms
|3:26
|B3
|Where Are You?
|3:37
|B4
|What I'll Do
|3:21
|B5
|That Lucky Old Sun
|3:39
|CD01
|I'm A Fool To Want You
|4:51
|CD02
|The Night We Called It A Day
|3:25
|CD03
|Stay With Me
|2:56
|CD04
|Autumn Leaves
|3:02
|CD05
|Why Try To Change Me Now
|3:38
|CD06
|Some Enchanted Evening
|3:28
|CD07
|Full Moon And Empty Arms
|3:26
|CD08
|Where Are You?
|3:37
|CD09
|What I'll Do
|3:21
|CD10
|That Lucky Old Sun
|3:39
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Bob Dylan - Shadows In The Night (0888750579614) виниловая пластинка - стоимость товара 3810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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