Bob Dylan - Bob Dylan (0889854552718) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.08.2018
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 192032
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854552718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.08.2018
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Bob Dylan (0889854552718) виниловая пластинка
Bob Dylan - Bob Dylan (0889854552718) виниловая пластинка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854552718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
17.08.2018
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BOB DYLAN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Bob Dylan - Bob Dylan (0889854552718) виниловая пластинка
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Bob Dylan - Bob Dylan (0889854552718) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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