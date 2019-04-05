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Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.04.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
PAT GARRETT & BILLY THE KID
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Pat Garrett &amp; Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.04.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
PAT GARRETT & BILLY THE KID
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка

Track List

A1Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Main Title Theme (Billy)6:00
A2Roger McGuinn, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Cantina Theme (Workin' For The Law)2:50
A3Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Billy 13:51
A4Carol Hunter, Bob Dylan – Bunkhouse Theme2:10
A5Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – River Theme1:32
B1Bob Dylan – Turkey Chase3:29
B2Terry Paul, Roger McGuinn, Jim Keltner, Bob Dylan – Knockin' On Heaven's Door2:28
B3Bob Dylan – Final Theme5:18
B4Bob Dylan, Terry Paul – Billy 4 (Recorded In Mexico City)4:57
B5Jim Keltner, Roger McGuinn, Terry Paul, Bob Dylan – Billy 72:01

Отзывы о товаре Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
05.04.2019
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
PAT GARRETT & BILLY THE KID
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Main Title Theme (Billy)6:00
A2Roger McGuinn, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Cantina Theme (Workin' For The Law)2:50
A3Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – Billy 13:51
A4Carol Hunter, Bob Dylan – Bunkhouse Theme2:10
A5Booker T, Bruce Langhorn, Bob Dylan – River Theme1:32
B1Bob Dylan – Turkey Chase3:29
B2Terry Paul, Roger McGuinn, Jim Keltner, Bob Dylan – Knockin' On Heaven's Door2:28
B3Bob Dylan – Final Theme5:18
B4Bob Dylan, Terry Paul – Billy 4 (Recorded In Mexico City)4:57
B5Jim Keltner, Roger McGuinn, Terry Paul, Bob Dylan – Billy 72:01
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Pat Garrett & Billy The Kid (0190759072516) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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