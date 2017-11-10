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Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка

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Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 1
Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 2
Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 3
Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 4
Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
HARD RAIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 153003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DYLAN, BOB
filter_none Товар входит в коллекцию DYLAN, BOB

Коллекция DYLAN, BOB


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854381813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
HARD RAIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка

Track List

A1Maggie's Farm5:31
A2One Too Many Mornings3:51
A3Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again6:06
A4Oh, Sister5:02
A5Lay, Lady, Lay4:59
B1Shelter From The Storm5:24
B2You're A Big Girl Now7:00
B3I Threw It All Away3:22
B4Idiot Wind10:11

Отзывы о товаре Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854381813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.11.2017
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
HARD RAIN
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Maggie's Farm5:31
A2One Too Many Mornings3:51
A3Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again6:06
A4Oh, Sister5:02
A5Lay, Lady, Lay4:59
B1Shelter From The Storm5:24
B2You're A Big Girl Now7:00
B3I Threw It All Away3:22
B4Idiot Wind10:11
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Dylan - Hard Rain (0889854381813) виниловая пластинка - по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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