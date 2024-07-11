Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 138416
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853708819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Prologue, Twilight, Yours Truly, 2095, Ticket To The Moon, The Way Life's Meant To Be, Another Heart Breaks, Rain Is Falling, From The End Of The World, The Lights Go Down, Here Is The News, 21st Century Man, Hold On Tight, Epilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Prologue
|1:16
|A2
|Twilight
|3:42
|A3
|Yours Truly, 2095
|3:11
|A4
|Ticket To The Moon
|4:07
|A5
|The Way Life's Meant To Be
|4:38
|A6
|Another Heart Breaks
|3:48
|B1
|Rain Is Falling
|3:55
|B2
|From The End Of The World
|3:16
|B3
|The Lights Go Down
|3:33
|B4
|Here Is The News
|3:50
|B5
|21st Century Man
|4:03
|B6
|Hold On Tight
|3:06
|B7
|Epilogue
|1:31
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853708819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Prologue, Twilight, Yours Truly, 2095, Ticket To The Moon, The Way Life's Meant To Be, Another Heart Breaks, Rain Is Falling, From The End Of The World, The Lights Go Down, Here Is The News, 21st Century Man, Hold On Tight, Epilogue
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Track List
|A1
|Prologue
|1:16
|A2
|Twilight
|3:42
|A3
|Yours Truly, 2095
|3:11
|A4
|Ticket To The Moon
|4:07
|A5
|The Way Life's Meant To Be
|4:38
|A6
|Another Heart Breaks
|3:48
|B1
|Rain Is Falling
|3:55
|B2
|From The End Of The World
|3:16
|B3
|The Lights Go Down
|3:33
|B4
|Here Is The News
|3:50
|B5
|21st Century Man
|4:03
|B6
|Hold On Tight
|3:06
|B7
|Epilogue
|1:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Магазин отработал "как часы" - все этапы вовремя, тел.звонки, уведомление в "ОК", только на телефон СМС не прислал...))) Диск новый SS (запечатан) в прекрасном состоянии тяжелый ровный винил с чётким яблоком Epic, без песка и артефактов, как подавляющее большинство репресcов от Sony. Полиграфия приличная, внешний конверт современный - из не толстого, но плотного картона, внутренний конверт стандартный белый, плотнее обычного. Диск мало наэлектризован.
Недостатки:
1. Внутренний конверт стандартный белый, плотнее обычного, НО без антистатической вставки. Заменен на свой покупной...
2. Главная шайка дёгтя: На редкость отвратительная фонограмма, звуковая кашица со спёртой бедной палитрой, ужатой вокруг средних частот. Читал раньше в отзывах, но относил на придирчивость владельцев премиум набора техники - но НЕТ!.. Действительно, пластинки от "Мелодии" были побогаче.
Правда, внешний фонокоректор несколько выправляет ситуацию и диск заметно "оживает", что лишь доказывает его не соответствие отношения цена/качество.
Комментарий:
Сдавать покупку не буду - оставлю как пример необъективности современных технологий, и отличную демонстрацию необходимости фонокорректора, в котором многие сомневаются... А "Time" рекомендую взять на "Мешке" более ранние выпуски японский или голландский.
Достоинства:
Цена,звук и новенькая обложка.
Комментарий:
Не стареющая классика-эта музыка будет вечной!
Достоинства:
Классика не стареет. Качество звука на уровне. Полиграфия класс! Вес 180 грамм.
Недостатки:
Нет
Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка
Достоинства:
Магазин отработал "как часы" - все этапы вовремя, тел.звонки, уведомление в "ОК", только на телефон СМС не прислал...))) Диск новый SS (запечатан) в прекрасном состоянии тяжелый ровный винил с чётким яблоком Epic, без песка и артефактов, как подавляющее большинство репресcов от Sony. Полиграфия приличная, внешний конверт современный - из не толстого, но плотного картона, внутренний конверт стандартный белый, плотнее обычного. Диск мало наэлектризован.
Недостатки:
1. Внутренний конверт стандартный белый, плотнее обычного, НО без антистатической вставки. Заменен на свой покупной...
2. Главная шайка дёгтя: На редкость отвратительная фонограмма, звуковая кашица со спёртой бедной палитрой, ужатой вокруг средних частот. Читал раньше в отзывах, но относил на придирчивость владельцев премиум набора техники - но НЕТ!.. Действительно, пластинки от "Мелодии" были побогаче.
Правда, внешний фонокоректор несколько выправляет ситуацию и диск заметно "оживает", что лишь доказывает его не соответствие отношения цена/качество.
Комментарий:
Сдавать покупку не буду - оставлю как пример необъективности современных технологий, и отличную демонстрацию необходимости фонокорректора, в котором многие сомневаются... А "Time" рекомендую взять на "Мешке" более ранние выпуски японский или голландский.
Достоинства:
Цена,звук и новенькая обложка.
Комментарий:
Не стареющая классика-эта музыка будет вечной!
Достоинства:
Классика не стареет. Качество звука на уровне. Полиграфия класс! Вес 180 грамм.
Недостатки:
Нет