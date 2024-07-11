Top.Mail.Ru
Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка

3 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка - фото 2
Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138416
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
filter_none Товар входит в коллекцию ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853708819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Prologue, Twilight, Yours Truly, 2095, Ticket To The Moon, The Way Life's Meant To Be, Another Heart Breaks, Rain Is Falling, From The End Of The World, The Lights Go Down, Here Is The News, 21st Century Man, Hold On Tight, Epilogue
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка

Track List

A1Prologue1:16
A2Twilight3:42
A3Yours Truly, 20953:11
A4Ticket To The Moon4:07
A5The Way Life's Meant To Be4:38
A6Another Heart Breaks3:48
B1Rain Is Falling3:55
B2From The End Of The World3:16
B3The Lights Go Down3:33
B4Here Is The News3:50
B521st Century Man4:03
B6Hold On Tight3:06
B7Epilogue1:31

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка

11.07.2024
Александр

Достоинства:
Магазин отработал "как часы" - все этапы вовремя, тел.звонки, уведомление в "ОК", только на телефон СМС не прислал...))) Диск новый SS (запечатан) в прекрасном состоянии тяжелый ровный винил с чётким яблоком Epic, без песка и артефактов, как подавляющее большинство репресcов от Sony. Полиграфия приличная, внешний конверт современный - из не толстого, но плотного картона, внутренний конверт стандартный белый, плотнее обычного. Диск мало наэлектризован.

Недостатки:
1. Внутренний конверт стандартный белый, плотнее обычного, НО без антистатической вставки. Заменен на свой покупной...
2. Главная шайка дёгтя: На редкость отвратительная фонограмма, звуковая кашица со спёртой бедной палитрой, ужатой вокруг средних частот. Читал раньше в отзывах, но относил на придирчивость владельцев премиум набора техники - но НЕТ!.. Действительно, пластинки от "Мелодии" были побогаче.
Правда, внешний фонокоректор несколько выправляет ситуацию и диск заметно "оживает", что лишь доказывает его не соответствие отношения цена/качество.

Комментарий:
Сдавать покупку не буду - оставлю как пример необъективности современных технологий, и отличную демонстрацию необходимости фонокорректора, в котором многие сомневаются... А "Time" рекомендую взять на "Мешке" более ранние выпуски японский или голландский.
27.10.2021
Михаил

Достоинства:
Цена,звук и новенькая обложка.

Комментарий:
Не стареющая классика-эта музыка будет вечной!
13.10.2021
Вадим

Достоинства:
Классика не стареет. Качество звука на уровне. Полиграфия класс! Вес 180 грамм.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853708819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
TIME
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Prologue, Twilight, Yours Truly, 2095, Ticket To The Moon, The Way Life's Meant To Be, Another Heart Breaks, Rain Is Falling, From The End Of The World, The Lights Go Down, Here Is The News, 21st Century Man, Hold On Tight, Epilogue
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Prologue1:16
A2Twilight3:42
A3Yours Truly, 20953:11
A4Ticket To The Moon4:07
A5The Way Life's Meant To Be4:38
A6Another Heart Breaks3:48
B1Rain Is Falling3:55
B2From The End Of The World3:16
B3The Lights Go Down3:33
B4Here Is The News3:50
B521st Century Man4:03
B6Hold On Tight3:06
B7Epilogue1:31
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.07.2024
Александр

Достоинства:
Магазин отработал "как часы" - все этапы вовремя, тел.звонки, уведомление в "ОК", только на телефон СМС не прислал...))) Диск новый SS (запечатан) в прекрасном состоянии тяжелый ровный винил с чётким яблоком Epic, без песка и артефактов, как подавляющее большинство репресcов от Sony. Полиграфия приличная, внешний конверт современный - из не толстого, но плотного картона, внутренний конверт стандартный белый, плотнее обычного. Диск мало наэлектризован.

Недостатки:
1. Внутренний конверт стандартный белый, плотнее обычного, НО без антистатической вставки. Заменен на свой покупной...
2. Главная шайка дёгтя: На редкость отвратительная фонограмма, звуковая кашица со спёртой бедной палитрой, ужатой вокруг средних частот. Читал раньше в отзывах, но относил на придирчивость владельцев премиум набора техники - но НЕТ!.. Действительно, пластинки от "Мелодии" были побогаче.
Правда, внешний фонокоректор несколько выправляет ситуацию и диск заметно "оживает", что лишь доказывает его не соответствие отношения цена/качество.

Комментарий:
Сдавать покупку не буду - оставлю как пример необъективности современных технологий, и отличную демонстрацию необходимости фонокорректора, в котором многие сомневаются... А "Time" рекомендую взять на "Мешке" более ранние выпуски японский или голландский.
27.10.2021
Михаил

Достоинства:
Цена,звук и новенькая обложка.

Комментарий:
Не стареющая классика-эта музыка будет вечной!
13.10.2021
Вадим

Достоинства:
Классика не стареет. Качество звука на уровне. Полиграфия класс! Вес 180 грамм.

Недостатки:
Нет


Electric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...