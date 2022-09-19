Top.Mail.Ru
Dr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Dr. Alban, The Very Best Of 1990-1997 (0190759643013)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 500513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) виниловая пластинка

Dr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Dr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) виниловая пластинка

19.09.2022
Максим

Достоинства:
Цветной винил с правильным порядком песен. На CD другой, хуже.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В этом магазине самая адекватная цена на сегодняшний день.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Dr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
19.09.2022
Максим

Достоинства:
Цветной винил с правильным порядком песен. На CD другой, хуже.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
В этом магазине самая адекватная цена на сегодняшний день.


Dr. Alban - The Very Best Of 1990 - 1997 (Blue) (0190759643013) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...