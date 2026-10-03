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Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка

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Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 1
Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 2
Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 3
Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 4
Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 5
Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 6
Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.1905
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 1
  • Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 2
  • Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 3
  • Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 4
  • Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 5
  • Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 6
  • Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JOPLIN, JANIS
filter_none Товар входит в коллекцию JOPLIN, JANIS

Коллекция JOPLIN, JANIS


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979782518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.1905
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Soul
Трек-лист
Move over, Cry baby, A woman left lonely, Half moon, Buried alive in the blues, My baby, Me and bobby mcgee, Mercedes benz, Trust me, Get it while you can
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка

Track List

A1Move Over3:40
A2Cry Baby3:55
A3A Woman Left Lonely3:26
A4Half Moon3:50
A5Buried Alive In The Blues2:23
B1My Baby3:43
B2Me & Bobby McGee4:28
B3Mercedes Benz1:45
B4Trust Me3:14
B5Get It While You Can3:22



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0886979782518]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
04.07.1905
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
PEARL
Жанр
Soul
Трек-лист
Move over, Cry baby, A woman left lonely, Half moon, Buried alive in the blues, My baby, Me and bobby mcgee, Mercedes benz, Trust me, Get it while you can
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Move Over3:40
A2Cry Baby3:55
A3A Woman Left Lonely3:26
A4Half Moon3:50
A5Buried Alive In The Blues2:23
B1My Baby3:43
B2Me & Bobby McGee4:28
B3Mercedes Benz1:45
B4Trust Me3:14
B5Get It While You Can3:22


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Janis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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