Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
В наличии
Код товара: 165730
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Коллекция JOPLIN, JANIS
Коллекция JOPLIN, JANIS
-
В наличииЦена 2 810 руб.703 руб. в СплитJanis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитJanis Joplin - Pearl (0886979782518) виниловая пластинка
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758195810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Piece of My Heart, Summertime, Try (Just a Little Bit Harder), Cry Baby, Me and Bobby McGee, Down on Me, Get It While You Can, Bye, Bye Baby, Move Over, Ball and Chain
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Big Brother & The Holding Company – Piece Of My Heart
|4:19
|A2
|Big Brother & The Holding Company – Summertime
|4:01
|A3
|Kozmic Blues Band – Try (Just A Little Bit Harder)
|4:02
|A4
|Full Tilt Boogie Band – Cry Baby
|3:57
|A5
|Full Tilt Boogie Band – Me And Bobby McGee
|4:30
|B1
|Big Brother & The Holding Company – Down On Me
|3:07
|B2
|Full Tilt Boogie Band – Get It While You Can
|3:24
|B3
|Big Brother & The Holding Company – Bye, Bye Baby
|2:36
|B4
|Full Tilt Boogie Band – Move Over
|3:40
|B5
|Full Tilt Boogie Band – Ball And Chain
|8:01
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758195810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Janis Joplin
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Piece of My Heart, Summertime, Try (Just a Little Bit Harder), Cry Baby, Me and Bobby McGee, Down on Me, Get It While You Can, Bye, Bye Baby, Move Over, Ball and Chain
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Big Brother & The Holding Company – Piece Of My Heart
|4:19
|A2
|Big Brother & The Holding Company – Summertime
|4:01
|A3
|Kozmic Blues Band – Try (Just A Little Bit Harder)
|4:02
|A4
|Full Tilt Boogie Band – Cry Baby
|3:57
|A5
|Full Tilt Boogie Band – Me And Bobby McGee
|4:30
|B1
|Big Brother & The Holding Company – Down On Me
|3:07
|B2
|Full Tilt Boogie Band – Get It While You Can
|3:24
|B3
|Big Brother & The Holding Company – Bye, Bye Baby
|2:36
|B4
|Full Tilt Boogie Band – Move Over
|3:40
|B5
|Full Tilt Boogie Band – Ball And Chain
|8:01
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Janis Joplin - Greatest Hits (0190758195810) виниловая пластинка - стоимость товара 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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