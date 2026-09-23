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«Kind of Blue» — студийный альбом американского джазового музыканта Майлза Дэвиса, первоначально выпущенный в 1959 году. Для записи этого альбома Дэвис руководил секстетом, в состав которого входили саксофонисты Джон Колтрейн и Джулиан «Кэннонболл» Эддерли, пианист Билл Эванс, басист Пол Чемберс и барабанщик Джимми Кобб, а на композиции «Freddie Freeloader» Эванса заменил новый пианист группы Уинтон Келли. Альбом был записан в студии Columbia на 30-й улице в Нью-Йорке в две сессии 2 марта и 22 апреля 1959 года. Многие критики считают этот альбом шедевром Дэвиса, величайшим джазовым альбомом всех времен и одним из величайших альбомов всех времен.

«Kind of Blue» — студийный альбом американского джазового музыканта Майлза Дэвиса, первоначально выпущенный в 1959 году. Для записи этого альбома Дэвис руководил секстетом, в состав которого входили саксофонисты Джон Колтрейн и Джулиан «Кэннонболл» Эддерли, пианист Билл Эванс, басист Пол Чемберс и барабанщик Джимми Кобб, а на композиции «Freddie Freeloader» Эванса заменил новый пианист группы Уинтон Келли. Альбом был записан в студии Columbia на 30-й улице в Нью-Йорке в две сессии 2 марта и 22 апреля 1959 года. Многие критики считают этот альбом шедевром Дэвиса, величайшим джазовым альбомом всех времен и одним из величайших альбомов всех времен.

Miles Davis - Kind Of Blue (Transparent Blue) (8719039007530) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.