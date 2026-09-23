Global Stage Orchestra - (Plays Music From) Game Of Throne (Yellow) (8719039007509) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
(Plays Music From) Game Of Throne
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734641
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
(Plays Music From) Game Of Throne
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, A Lannister Always Pays His Debts, The Throne Is Mine, Chaos Is A Ladder, What Is Dead May Never Die, Winterfell, Mother Of Dragons, Warrior Of Light, For The Realm, The Night's Watch, You Win Or You Die, I Am Hers, She Is Mine, I Will Keep You Safe, Game Of Thrones
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Global Stage Orchestra - (Plays Music From) Game Of Throne (Yellow) (8719039007509) виниловая пластинка
Переживите заново мощь, страсть и опасность «Игры престолов» с этой потрясающей пластинкой от Global Stage Orchestra. Включая масштабные оркестровые интерпретации самых знаковых тем сериала, это коллекционное издание оживляет Семь Королевств, как никогда прежде. От громогласной «Главной темы» до завораживающих композиций, таких как «Chaos Is A Ladder» и «I Am Hers, She Is Mine», каждый трек передает интенсивность и красоту этого королевства. Этот LP идеально подойдет как для поклонников, так и для аудиофилов, и станет незаменимым дополнением к вашему тронному залу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Global Stage Orchestra
Альбом (сингл)
(Plays Music From) Game Of Throne
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title, A Lannister Always Pays His Debts, The Throne Is Mine, Chaos Is A Ladder, What Is Dead May Never Die, Winterfell, Mother Of Dragons, Warrior Of Light, For The Realm, The Night's Watch, You Win Or You Die, I Am Hers, She Is Mine, I Will Keep You Safe, Game Of Thrones
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Переживите заново мощь, страсть и опасность «Игры престолов» с этой потрясающей пластинкой от Global Stage Orchestra. Включая масштабные оркестровые интерпретации самых знаковых тем сериала, это коллекционное издание оживляет Семь Королевств, как никогда прежде. От громогласной «Главной темы» до завораживающих композиций, таких как «Chaos Is A Ladder» и «I Am Hers, She Is Mine», каждый трек передает интенсивность и красоту этого королевства. Этот LP идеально подойдет как для поклонников, так и для аудиофилов, и станет незаменимым дополнением к вашему тронному залу.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Global Stage Orchestra - (Plays Music From) Game Of Throne (Yellow) (8719039007509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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