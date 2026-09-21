Sonny Clark - Sonny Clark Trio (Red) (8719039007028) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Sonny Clark Trio
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712357
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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007028]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Sonny Clark Trio
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Be-bop, I Didn't Know What Time It Was, Two Bass Hit, Tadd's Delight, in a Morning Sunrise, I'll Remember April, Blue Minor
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Sonny Clark - Sonny Clark Trio (Red) (8719039007028) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Be-bop, I Didn't Know What Time It Was, Two Bass Hit, Tadd's Delight, in a Morning Sunrise, I'll Remember April, Blue Minor
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007028]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Sonny Clark Trio
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Be-bop, I Didn't Know What Time It Was, Two Bass Hit, Tadd's Delight, in a Morning Sunrise, I'll Remember April, Blue Minor
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Be-bop, I Didn't Know What Time It Was, Two Bass Hit, Tadd's Delight, in a Morning Sunrise, I'll Remember April, Blue Minor
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Sonny Clark - Sonny Clark Trio (Red) (8719039007028) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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