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The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка

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The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка - фото 1
The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка - фото 2
The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Magic Gang
Альбом (сингл)
The Magic Gang
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка - фото 1
  • The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка - фото 2
  • The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295063474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Magic Gang
Альбом (сингл)
The Magic Gang
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Oh, Saki, All This Way, Getting Along, Alright, Caroline, Jasmine, Take Care, Slippin', Your Love, How Can I Compete, I'll Show You, All That I Want Is You, Bruises, Walk On By
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка

Переиздание на желтом виниле дебютного одноименного альбома группы The Magic Gang. Включает ранее неиздававшуюся кавер-версию "Walk On By" и трек "Bruises" на бонусном 7" виниле. Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021.

Отзывы о товаре The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295063474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The Magic Gang
Альбом (сингл)
The Magic Gang
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Oh, Saki, All This Way, Getting Along, Alright, Caroline, Jasmine, Take Care, Slippin', Your Love, How Can I Compete, I'll Show You, All That I Want Is You, Bruises, Walk On By
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на желтом виниле дебютного одноименного альбома группы The Magic Gang. Включает ранее неиздававшуюся кавер-версию "Walk On By" и трек "Bruises" на бонусном 7" виниле. Лимитированное издание, эксклюзивно для Record Store Day 2021.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Magic Gang - The Magic Gang (coloured) (0190295063474) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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