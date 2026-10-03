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Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка

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Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 1
Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 2
Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 3
Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 4
Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 5
Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 6
Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 7
Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 1
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 2
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 3
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 4
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 5
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 6
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 7
  • Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 103708
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
filter_none Товар входит в коллекцию ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA

Коллекция ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751752719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eldorado Overture, Can't Get It Out Of My Head, Boy Blue, Larado Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobody's Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Final
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка

Track List

A1Eldorado Overture2:12
A2Can't Get It Out Of My Head4:26
A3Boy Blue5:19
A4Laredo Tornado5:30
A5Poorboy (The Greenwood)2:58
B1Mister Kingdom5:08
B2Nobody's Child3:57
B3Illusions In G Major2:37
B4Eldorado5:18
B5Eldorado Finale1:30



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751752719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eldorado Overture, Can't Get It Out Of My Head, Boy Blue, Larado Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobody's Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Final
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Eldorado Overture2:12
A2Can't Get It Out Of My Head4:26
A3Boy Blue5:19
A4Laredo Tornado5:30
A5Poorboy (The Greenwood)2:58
B1Mister Kingdom5:08
B2Nobody's Child3:57
B3Illusions In G Major2:37
B4Eldorado5:18
B5Eldorado Finale1:30


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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