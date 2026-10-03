Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 103708
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751752719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eldorado Overture, Can't Get It Out Of My Head, Boy Blue, Larado Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobody's Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Final
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Eldorado Overture
|2:12
|A2
|Can't Get It Out Of My Head
|4:26
|A3
|Boy Blue
|5:19
|A4
|Laredo Tornado
|5:30
|A5
|Poorboy (The Greenwood)
|2:58
|B1
|Mister Kingdom
|5:08
|B2
|Nobody's Child
|3:57
|B3
|Illusions In G Major
|2:37
|B4
|Eldorado
|5:18
|B5
|Eldorado Finale
|1:30
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751752719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
ELDORADO
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Eldorado Overture, Can't Get It Out Of My Head, Boy Blue, Larado Tornado, Poor Boy (The Greenwood), Mister Kingdom, Nobody's Child, Illusions In G Major, Eldorado, Eldorado Final
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Eldorado Overture
|2:12
|A2
|Can't Get It Out Of My Head
|4:26
|A3
|Boy Blue
|5:19
|A4
|Laredo Tornado
|5:30
|A5
|Poorboy (The Greenwood)
|2:58
|B1
|Mister Kingdom
|5:08
|B2
|Nobody's Child
|3:57
|B3
|Illusions In G Major
|2:37
|B4
|Eldorado
|5:18
|B5
|Eldorado Finale
|1:30
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Electric Light Orchestra - Eldorado (0888751752719) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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