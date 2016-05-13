Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
В наличии
Код товара: 99420
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2 690 руб.
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Коллекция SANTANA
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Waiting
|A2
|Evil Ways
|A3
|Shades Of Time
|A4
|Savor
|A5
|Jingo
|B1
|Persuasion
|B2
|Treat
|B3
|You Just Don't Care
|B4
|Soul Sacrifice
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.89E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.05.2016
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SANTANA
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Waiting
|A2
|Evil Ways
|A3
|Shades Of Time
|A4
|Savor
|A5
|Jingo
|B1
|Persuasion
|B2
|Treat
|B3
|You Just Don't Care
|B4
|Soul Sacrifice
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Santana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка - по цене 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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