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Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка

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Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99419
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SANTANA
filter_none Товар входит в коллекцию SANTANA

Коллекция SANTANA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка

Track List

A1Singing Winds, Crying Beasts4:48
A2Black Magic Woman / Gypsy Queen5:17
A3Oye Como Va4:17
A4Incident At Neshabur4:58
B1Se A Cabo2:49
B2Mother's Daughter4:25
B3Samba Pa Ti4:46
B4Hope You're Feeling Better4:10
B5El Nicoya1:29

Отзывы о товаре Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Singing Winds, Crying Beasts4:48
A2Black Magic Woman / Gypsy Queen5:17
A3Oye Como Va4:17
A4Incident At Neshabur4:58
B1Se A Cabo2:49
B2Mother's Daughter4:25
B3Samba Pa Ti4:46
B4Hope You're Feeling Better4:10
B5El Nicoya1:29
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка - по цене 3750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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