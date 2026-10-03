Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
В наличии
Код товара: 99419
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 750 руб.
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Коллекция SANTANA
Коллекция SANTANA
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В наличииЦена 3 750 руб.938 руб. в СплитSantana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Singing Winds, Crying Beasts
|4:48
|A2
|Black Magic Woman / Gypsy Queen
|5:17
|A3
|Oye Como Va
|4:17
|A4
|Incident At Neshabur
|4:58
|B1
|Se A Cabo
|2:49
|B2
|Mother's Daughter
|4:25
|B3
|Samba Pa Ti
|4:46
|B4
|Hope You're Feeling Better
|4:10
|B5
|El Nicoya
|1:29
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Singing Winds, Crying Beasts
|4:48
|A2
|Black Magic Woman / Gypsy Queen
|5:17
|A3
|Oye Como Va
|4:17
|A4
|Incident At Neshabur
|4:58
|B1
|Se A Cabo
|2:49
|B2
|Mother's Daughter
|4:25
|B3
|Samba Pa Ti
|4:46
|B4
|Hope You're Feeling Better
|4:10
|B5
|El Nicoya
|1:29
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Santana - Abraxas (0888751942912) виниловая пластинка - по цене 3750 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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