Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 388087
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758900018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
(Da Le) Yaleo, Love Of My Life, Put Your Lights On, Africa Bamba, Smooth, Do You Like The Way, Maria Maria, Migra, Corazon Espinado, Wishing It Was, El Farol, Primavera, The Calling
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка
Track List
|A1
|(Da Le) Yaleo
|5:51
|A2
|Love Of My Life
|5:48
|A3
|Put Your Lights On
|4:47
|A4
|Africa Bamba
|4:40
|B1
|Smooth
|4:56
|B2
|Do You Like The Way
|5:52
|B3
|Maria Maria
|4:21
|B4
|Migra
|5:24
|C1
|Corazon Espinado
|4:32
|C2
|Wishing It Was
|4:59
|C3
|El Farol
|4:49
|D1
|Primavera
|6:18
|D2
|The Calling
|7:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758900018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
11.07.1905
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
SUPERNATURAL
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
(Da Le) Yaleo, Love Of My Life, Put Your Lights On, Africa Bamba, Smooth, Do You Like The Way, Maria Maria, Migra, Corazon Espinado, Wishing It Was, El Farol, Primavera, The Calling
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|(Da Le) Yaleo
|5:51
|A2
|Love Of My Life
|5:48
|A3
|Put Your Lights On
|4:47
|A4
|Africa Bamba
|4:40
|B1
|Smooth
|4:56
|B2
|Do You Like The Way
|5:52
|B3
|Maria Maria
|4:21
|B4
|Migra
|5:24
|C1
|Corazon Espinado
|4:32
|C2
|Wishing It Was
|4:59
|C3
|El Farol
|4:49
|D1
|Primavera
|6:18
|D2
|The Calling
|7:48
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Классный звук, отличная полиграфия. 2а диска по 180 грамм. Один из лучших альбомов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую. В коллекции должен быть!
Достоинства:
Отличный альбом Великого Музыканта.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Красивая обложка,хороший винил.Великий Santana.Хорошее дополнение к коллекции пластинок.
Достоинства:
Отличный винил, качественно записан. Всем рекомендую.
Комментарий:
Студийная запись Santana на двойном 180 граммовом виниле. Прекрасный звук.
Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4080 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Santana - Supernatural (0190758900018) виниловая пластинка
Достоинства:
Классный звук, отличная полиграфия. 2а диска по 180 грамм. Один из лучших альбомов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую. В коллекции должен быть!
Достоинства:
Отличный альбом Великого Музыканта.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Красивая обложка,хороший винил.Великий Santana.Хорошее дополнение к коллекции пластинок.
Достоинства:
Отличный винил, качественно записан. Всем рекомендую.
Комментарий:
Студийная запись Santana на двойном 180 граммовом виниле. Прекрасный звук.