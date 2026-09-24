Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка
Пять ранних демо Queen, записанных на студии De Lane Lea в декабре 1971 и январе 1972 года. Здесь впервые эти записи были восстановлены и ремикшированы с оригинальных многодорожечных записей и выпущены на 12-дюймовом виниле к RSD 2025. В 1971 году De Lane Lea открыли новый студийный комплекс в Уэмбли и нуждались в группе, которая помогла бы им протестировать микшерные пульты и акустические качества различных помещений. Группа Брайана и Роджера, предшествовавшая Queen, записывалась в предыдущем месте De Lane Lea в лондонском Кингсвее и добровольно предложила свою «новую» группу Queen для этой работы. Группа проводила время, помогая в студии по разным поводам с конца августа по начало декабря 1971 года — «огромное волнение», вспоминает Брайан. Они были вознаграждены пятипесенной демо-записью, записанной между 16 декабря 1971 года и 7 января 1972 года. Хотя эти демо-записи предназначались для распространения с целью получения контракта на запись, группа, по словам Брайана, всегда чувствовала, что выступления были более спонтанными и яркими, а также имели преимущество более естественного звучания по сравнению с окончательными версиями альбома. «Демозаписи, которые мы сделали в De Lane Lea Studios, были ближе к тому, о чем мы мечтали», — объясняет Брайан. «Хорошие открытые звуки барабанов и атмосфера на гитаре. Это было гораздо больше похоже на то, чего мы хотели». «Мы были молоды и слепо верили в то, что делаем», — говорит Роджер.
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Теги товара: Queen, Limited Edition
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Теги товара: Queen, Limited Edition
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