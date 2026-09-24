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Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка

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Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 1
Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 2
Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 3
Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 4
Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 5
Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
De Lane Lea Demos
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 5
  • Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
3 990 руб.  6 900 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707010
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка
3 990 руб. -42%
6 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602475378853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
De Lane Lea Demos
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Keep Yourself Alive, The Night Comes Down, Great King Rat, Jesus, Liar
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка

Пять ранних демо Queen, записанных на студии De Lane Lea в декабре 1971 и январе 1972 года. Здесь впервые эти записи были восстановлены и ремикшированы с оригинальных многодорожечных записей и выпущены на 12-дюймовом виниле к RSD 2025. В 1971 году De Lane Lea открыли новый студийный комплекс в Уэмбли и нуждались в группе, которая помогла бы им протестировать микшерные пульты и акустические качества различных помещений. Группа Брайана и Роджера, предшествовавшая Queen, записывалась в предыдущем месте De Lane Lea в лондонском Кингсвее и добровольно предложила свою «новую» группу Queen для этой работы. Группа проводила время, помогая в студии по разным поводам с конца августа по начало декабря 1971 года — «огромное волнение», вспоминает Брайан. Они были вознаграждены пятипесенной демо-записью, записанной между 16 декабря 1971 года и 7 января 1972 года. Хотя эти демо-записи предназначались для распространения с целью получения контракта на запись, группа, по словам Брайана, всегда чувствовала, что выступления были более спонтанными и яркими, а также имели преимущество более естественного звучания по сравнению с окончательными версиями альбома. «Демозаписи, которые мы сделали в De Lane Lea Studios, были ближе к тому, о чем мы мечтали», — объясняет Брайан. «Хорошие открытые звуки барабанов и атмосфера на гитаре. Это было гораздо больше похоже на то, чего мы хотели». «Мы были молоды и слепо верили в то, что делаем», — говорит Роджер.



Теги товара: Queen, Limited Edition

Отзывы о товаре Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602475378853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Queen
Альбом (сингл)
De Lane Lea Demos
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Keep Yourself Alive, The Night Comes Down, Great King Rat, Jesus, Liar
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Пять ранних демо Queen, записанных на студии De Lane Lea в декабре 1971 и январе 1972 года. Здесь впервые эти записи были восстановлены и ремикшированы с оригинальных многодорожечных записей и выпущены на 12-дюймовом виниле к RSD 2025. В 1971 году De Lane Lea открыли новый студийный комплекс в Уэмбли и нуждались в группе, которая помогла бы им протестировать микшерные пульты и акустические качества различных помещений. Группа Брайана и Роджера, предшествовавшая Queen, записывалась в предыдущем месте De Lane Lea в лондонском Кингсвее и добровольно предложила свою «новую» группу Queen для этой работы. Группа проводила время, помогая в студии по разным поводам с конца августа по начало декабря 1971 года — «огромное волнение», вспоминает Брайан. Они были вознаграждены пятипесенной демо-записью, записанной между 16 декабря 1971 года и 7 января 1972 года. Хотя эти демо-записи предназначались для распространения с целью получения контракта на запись, группа, по словам Брайана, всегда чувствовала, что выступления были более спонтанными и яркими, а также имели преимущество более естественного звучания по сравнению с окончательными версиями альбома. «Демозаписи, которые мы сделали в De Lane Lea Studios, были ближе к тому, о чем мы мечтали», — объясняет Брайан. «Хорошие открытые звуки барабанов и атмосфера на гитаре. Это было гораздо больше похоже на то, чего мы хотели». «Мы были молоды и слепо верили в то, что делаем», — говорит Роджер.


Теги товара: Queen, Limited Edition
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Отзывы


Queen - De Lane Lea Demos (EP) (0602475378853) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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