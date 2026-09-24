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The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка

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The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - фото 1
The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - фото 2
The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - фото 3
The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Hurry Up Tomorrow
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - фото 1
  • The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - фото 2
  • The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - фото 3
  • The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699250
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The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602465994759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Hurry Up Tomorrow
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Without A Warning, Cry For Me, S?o Paulo, Society, Take Me Back To LA The Abyss, Open Hearts, Timeless, Give Me Mercy, Runaway, Red Terror
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка

Мультиплатиновый и семикратный бриллиантовый обладатель наград поп- и R&amp;amp;amp;amp;B звезда The Weeknd возвращается со своим новым альбомом Hurry Up Tomorrow. Издание на виниле.. После своего хитового альбома 2020 года After Hours, который также является самым прослушиваемым R&amp;amp;amp;amp;B-альбомом всех времен, и альбома Dawn FM, выпущенного в 2022 году, The Weeknd доводит трилогию до кульминации с Hurry Up Tomorrow. Этот альбом выводит его художественное повествование на новый уровень, захватывая экзистенциальные темы певца, которые уже пленили поклонников. Такие треки, как Dancing In The Flames, Timeless с Playboi Carti и Sao Paulo с Anitta, уже были отмечены поклонниками с концерта в Сан-Паулу. Это делает новый альбом, который является ярким свидетельством развития The Weeknd как артиста, еще более ожидаемым. В альбоме подтверждены гостевые выступления Playboi Carti и Anitta. В 2023 году The Weeknd был назван «Самым популярным артистом в мире» Книгой рекордов Гиннесса.

Отзывы о товаре The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602465994759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Hurry Up Tomorrow
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Without A Warning, Cry For Me, S?o Paulo, Society, Take Me Back To LA The Abyss, Open Hearts, Timeless, Give Me Mercy, Runaway, Red Terror
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Мультиплатиновый и семикратный бриллиантовый обладатель наград поп- и R&amp;amp;amp;amp;B звезда The Weeknd возвращается со своим новым альбомом Hurry Up Tomorrow. Издание на виниле.. После своего хитового альбома 2020 года After Hours, который также является самым прослушиваемым R&amp;amp;amp;amp;B-альбомом всех времен, и альбома Dawn FM, выпущенного в 2022 году, The Weeknd доводит трилогию до кульминации с Hurry Up Tomorrow. Этот альбом выводит его художественное повествование на новый уровень, захватывая экзистенциальные темы певца, которые уже пленили поклонников. Такие треки, как Dancing In The Flames, Timeless с Playboi Carti и Sao Paulo с Anitta, уже были отмечены поклонниками с концерта в Сан-Паулу. Это делает новый альбом, который является ярким свидетельством развития The Weeknd как артиста, еще более ожидаемым. В альбоме подтверждены гостевые выступления Playboi Carti и Anitta. В 2023 году The Weeknd был назван «Самым популярным артистом в мире» Книгой рекордов Гиннесса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Weeknd - Hurry Up Tomorrow (0602465994759) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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