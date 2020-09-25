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Hootie & The Blowfish - Live At Nick's Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hootie & The Blowfish - Live At Nick's Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка

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Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 1
Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 2
Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 3
Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 4
Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 5
Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
Hootie & The Blowfish
Альбом (сингл)
LIVE AT NICKS FAT CITY, PITTSBURGH, PA, FEBRUARY 3, 1995
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 1
  • Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 2
  • Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 3
  • Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 4
  • Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 5
  • Hootie &amp; The Blowfish - Live At Nick&#039;s Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387674
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hootie & The Blowfish - Live At Nick's Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
Hootie & The Blowfish
Альбом (сингл)
LIVE AT NICKS FAT CITY, PITTSBURGH, PA, FEBRUARY 3, 1995
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hootie & The Blowfish - Live At Nick's Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка

Track List

A1Hannah Jane3:36
A2I Go Blind3:03
A3Not Even The Trees4:39
A4If You're Going My Way3:30
A5Look Away2:35
B1Fine Line3:23
B2Let Her Cry5:16
B3Motherless Child0:54
B4I'm Goin' Home4:37
B5Use Me4:59
C1Running From An Angel4:05
C2Sorry's Not Enough4:18
C3Drowning6:10
C4The Old Man And Me4:20
C5Only Wanna Be With You3:53
D1Time5:12
D2Goodbye3:54
D3The Ballad Of John And Yoko2:55
D4Hold My Hand5:31
D5Love The One You're With2:50

Отзывы о товаре Hootie & The Blowfish - Live At Nick's Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497851973]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
25.09.2020
Исполнитель
Hootie & The Blowfish
Альбом (сингл)
LIVE AT NICKS FAT CITY, PITTSBURGH, PA, FEBRUARY 3, 1995
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Hannah Jane3:36
A2I Go Blind3:03
A3Not Even The Trees4:39
A4If You're Going My Way3:30
A5Look Away2:35
B1Fine Line3:23
B2Let Her Cry5:16
B3Motherless Child0:54
B4I'm Goin' Home4:37
B5Use Me4:59
C1Running From An Angel4:05
C2Sorry's Not Enough4:18
C3Drowning6:10
C4The Old Man And Me4:20
C5Only Wanna Be With You3:53
D1Time5:12
D2Goodbye3:54
D3The Ballad Of John And Yoko2:55
D4Hold My Hand5:31
D5Love The One You're With2:50
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hootie & The Blowfish - Live At Nick's Fat City, 1995 (0603497851973) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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