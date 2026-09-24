Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Greatest Hits Volume I & II
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717730
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029187915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Greatest Hits Volume I & II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Piano Man, Say Goodbye To Hollywood (Live), New York State Of Mind, The Stranger, Just The Way You Are, Movin' Out (Anthony's Song), Only The Good Die Young, She's Always A Woman, My Life, Big Shot, You May Be Right, It's Still Rock And Roll To Me, Don't Ask Me Why, Pressure, Allentown, Goodnight Saigon, Tell Her About It, Uptown Girl, The Longest Time, You're Only Human (Second Wind), The Night Is Still Young
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка
Первый сборник лучших хитов Билли Джоэла первоначально выпущенный 1 июля 1985 года. Сертифицирован как двойной бриллиант и включает в себя самые большие хиты Билли с 1973 по 1985 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029187915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
Greatest Hits Volume I & II
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Piano Man, Say Goodbye To Hollywood (Live), New York State Of Mind, The Stranger, Just The Way You Are, Movin' Out (Anthony's Song), Only The Good Die Young, She's Always A Woman, My Life, Big Shot, You May Be Right, It's Still Rock And Roll To Me, Don't Ask Me Why, Pressure, Allentown, Goodnight Saigon, Tell Her About It, Uptown Girl, The Longest Time, You're Only Human (Second Wind), The Night Is Still Young
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Первый сборник лучших хитов Билли Джоэла первоначально выпущенный 1 июля 1985 года. Сертифицирован как двойной бриллиант и включает в себя самые большие хиты Билли с 1973 по 1985 год.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billy Joel - Greatest Hits Volume I & II (0198029187915) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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