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Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 7
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 8
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
3 990 руб.  5 500 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695857
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка
3 990 руб. -27%
5 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964117967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Illusion of Power, Get a Grip, Cant Get Close Enough, Shaking off the Chains, I Wont Cry for You Guilty as Hell, Sick and Tired, Rusty Angels, Forbidden, Kiss of Death
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка

На этой записи воссоединился состав Black Sabbath эпохи Tyr 1990 года, с возвращением Нила Мюррея и Кози Пауэлла. Приступая к созданию музыки, Тони Айомми и Тони Мартин решили, что они хотят записать «сверхтяжёлый» альбом с минимальной доработкой песен в студии. Студийные сессии проходили в Devonshire Studios (Лос-Анджелес) и заняли всего 10 дней. Микширование альбома производилось без участия музыкантов Black Sabbath, поэтому они были недовольны конечным результатом, и в 2015 году Тони Айомми выступил с заявлением о том, что для переиздания он намерен ремикшировать альбом заново.



Теги товара: Black Sabbath

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964117967]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Forbidden
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Illusion of Power, Get a Grip, Cant Get Close Enough, Shaking off the Chains, I Wont Cry for You Guilty as Hell, Sick and Tired, Rusty Angels, Forbidden, Kiss of Death
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
На этой записи воссоединился состав Black Sabbath эпохи Tyr 1990 года, с возвращением Нила Мюррея и Кози Пауэлла. Приступая к созданию музыки, Тони Айомми и Тони Мартин решили, что они хотят записать «сверхтяжёлый» альбом с минимальной доработкой песен в студии. Студийные сессии проходили в Devonshire Studios (Лос-Анджелес) и заняли всего 10 дней. Микширование альбома производилось без участия музыкантов Black Sabbath, поэтому они были недовольны конечным результатом, и в 2015 году Тони Айомми выступил с заявлением о том, что для переиздания он намерен ремикшировать альбом заново.


Теги товара: Black Sabbath
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Отзывы


Купить Black Sabbath - Forbidden (Ultra Clear) (4099964117967) виниловая пластинка - по цене 3990 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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