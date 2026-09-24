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Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка

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Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 1
Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 2
Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 3
Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 4
Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Griff
Альбом (сингл)
Live From Alexandra Palace
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 1
  • Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 2
  • Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 3
  • Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 4
  • Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707979
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732417060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Griff
Альбом (сингл)
Live From Alexandra Palace
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Vertigo (Live From Alexandra Palace), Last Nights Mascara (Live From Alexandra Palace), Miss Me Too (Live From Alexandra Palace), Astronaut (Live From Alexandra Palace), Tears For Fun (Live From Alexandra Palace)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка

Концертный альбом британской певицы и композитора Griff, выпущенный на виниле. Альбом запечатлевает живое выступление артистки в знаменитом концертном зале Alexandra Palace в Лондоне.

Отзывы о товаре Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Records
Barcode
[5021732417060]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Griff
Альбом (сингл)
Live From Alexandra Palace
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Vertigo (Live From Alexandra Palace), Last Nights Mascara (Live From Alexandra Palace), Miss Me Too (Live From Alexandra Palace), Astronaut (Live From Alexandra Palace), Tears For Fun (Live From Alexandra Palace)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концертный альбом британской певицы и композитора Griff, выпущенный на виниле. Альбом запечатлевает живое выступление артистки в знаменитом концертном зале Alexandra Palace в Лондоне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Griff - Live From Alexandra Palace (EP) (coloured) (5021732417060) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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