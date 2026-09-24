Belle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Belle & Sebastian - Late Night Tales (5060391090498) виниловая пластинка
"LateNightTales: Belle & Sebastian" - 14-й релиз из серии DJ-микс-альбомов LateNight ales. Он был скомпилирован и смикширован группой Belle & Sebastian и выпущен 27 февраля 2006 года. Belle and Sebastian - шотландская инди-рок группа, образованная в Глазго в 1996 году. Название группы происходит от французской детской книги "Belle et S?bastien" Сесиль Обри. Состав группы менялся на протяжении многих лет, но основными ее участниками были Стюарт Мердок (вокал, гитара, клавишные), Стиви Джексон (гитара, вокал), Крис Геддес (клавишные), Сара Мартин (скрипка, вокал), Бобби Килдеа (гитара, бас) и Ричард Колберн (ударные). Музыка Belle and Sebastian известна запоминающимися мелодиями, умными текстами и мягким, часто сдержанным звучанием. Их ранние альбомы, такие как "Tigermilk" и "If You're Feeling Sinister", считаются классикой инди-попа. Команда продолжает выпускать альбомы, получающие признание критиков на протяжении многих лет, включая "The Boy with the Arab Strap", "Dear Catastrophe Waitress" и "Girls in Peaceetime Want to Dance". Belle and Sebastian также участвовали в создании саундтреков к фильмам "Storytelling" (Сказочник) и "Juno" (Джуно) и сотрудничали с другими артистами, включая покойного канадского автора-исполнителя и музыканта Горда Дауни.
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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