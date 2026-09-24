Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Cristicchi
Альбом (сингл)
Abbi Cura Di Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 716071
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029020816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Cristicchi
Альбом (сингл)
Abbi Cura Di Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Abbi cura di me (4:03), Lo chiederemo agli alberi (2:57), Ti regaler? una rosa Remastered 2019 (3:48), Studentessa universitaria (3:52), L'ultimo valzer (4:40), La vita all'incontrario Remastered 2019 (3:27), La prima volta (che sono morto) (3:07), Meno male Remastered 2019 (2:58), Vorrei cantare come Biagio Single Version (3:02), La cosa pi? bella del mondo (3:40), Laura (3:24), Magazzino 18 (4:03) i, Angelo custode Remastered 2019 (3:16), L'Italia di Piero (3:01), Fabbricante di canzoni (2:52)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Abbi cura di me (4:03), Lo chiederemo agli alberi (2:57), Ti regaler? una rosa Remastered 2019 (3:48), Studentessa universitaria (3:52), L'ultimo valzer (4:40), La vita all'incontrario Remastered 2019 (3:27), La prima volta (che sono morto) (3:07), Meno male Remastered 2019 (2:58), Vorrei cantare come Biagio Single Version (3:02), La cosa pi? bella del mondo (3:40), Laura (3:24), Magazzino 18 (4:03) i, Angelo custode Remastered 2019 (3:16), L'Italia di Piero (3:01), Fabbricante di canzoni (2:52), I matti de Roma, Genova brucia, Che bella gente, Cellulare e carta sim, Mi manchi, Insegnami
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029020816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Cristicchi
Альбом (сингл)
Abbi Cura Di Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Abbi cura di me (4:03), Lo chiederemo agli alberi (2:57), Ti regaler? una rosa Remastered 2019 (3:48), Studentessa universitaria (3:52), L'ultimo valzer (4:40), La vita all'incontrario Remastered 2019 (3:27), La prima volta (che sono morto) (3:07), Meno male Remastered 2019 (2:58), Vorrei cantare come Biagio Single Version (3:02), La cosa pi? bella del mondo (3:40), Laura (3:24), Magazzino 18 (4:03) i, Angelo custode Remastered 2019 (3:16), L'Italia di Piero (3:01), Fabbricante di canzoni (2:52)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Abbi cura di me (4:03), Lo chiederemo agli alberi (2:57), Ti regaler? una rosa Remastered 2019 (3:48), Studentessa universitaria (3:52), L'ultimo valzer (4:40), La vita all'incontrario Remastered 2019 (3:27), La prima volta (che sono morto) (3:07), Meno male Remastered 2019 (2:58), Vorrei cantare come Biagio Single Version (3:02), La cosa pi? bella del mondo (3:40), Laura (3:24), Magazzino 18 (4:03) i, Angelo custode Remastered 2019 (3:16), L'Italia di Piero (3:01), Fabbricante di canzoni (2:52), I matti de Roma, Genova brucia, Che bella gente, Cellulare e carta sim, Mi manchi, Insegnami
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Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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