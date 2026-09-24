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Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка

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Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка - фото 1
Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Cristicchi
Альбом (сингл)
Abbi Cura Di Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка - фото 1
  • Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029020816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Cristicchi
Альбом (сингл)
Abbi Cura Di Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Abbi cura di me (4:03), Lo chiederemo agli alberi (2:57), Ti regaler? una rosa Remastered 2019 (3:48), Studentessa universitaria (3:52), L'ultimo valzer (4:40), La vita all'incontrario Remastered 2019 (3:27), La prima volta (che sono morto) (3:07), Meno male Remastered 2019 (2:58), Vorrei cantare come Biagio Single Version (3:02), La cosa pi? bella del mondo (3:40), Laura (3:24), Magazzino 18 (4:03) i, Angelo custode Remastered 2019 (3:16), L'Italia di Piero (3:01), Fabbricante di canzoni (2:52)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Abbi cura di me (4:03), Lo chiederemo agli alberi (2:57), Ti regaler? una rosa Remastered 2019 (3:48), Studentessa universitaria (3:52), L'ultimo valzer (4:40), La vita all'incontrario Remastered 2019 (3:27), La prima volta (che sono morto) (3:07), Meno male Remastered 2019 (2:58), Vorrei cantare come Biagio Single Version (3:02), La cosa pi? bella del mondo (3:40), Laura (3:24), Magazzino 18 (4:03) i, Angelo custode Remastered 2019 (3:16), L'Italia di Piero (3:01), Fabbricante di canzoni (2:52), I matti de Roma, Genova brucia, Che bella gente, Cellulare e carta sim, Mi manchi, Insegnami

Отзывы о товаре Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029020816]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Cristicchi
Альбом (сингл)
Abbi Cura Di Me
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Abbi cura di me (4:03), Lo chiederemo agli alberi (2:57), Ti regaler? una rosa Remastered 2019 (3:48), Studentessa universitaria (3:52), L'ultimo valzer (4:40), La vita all'incontrario Remastered 2019 (3:27), La prima volta (che sono morto) (3:07), Meno male Remastered 2019 (2:58), Vorrei cantare come Biagio Single Version (3:02), La cosa pi? bella del mondo (3:40), Laura (3:24), Magazzino 18 (4:03) i, Angelo custode Remastered 2019 (3:16), L'Italia di Piero (3:01), Fabbricante di canzoni (2:52)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Abbi cura di me (4:03), Lo chiederemo agli alberi (2:57), Ti regaler? una rosa Remastered 2019 (3:48), Studentessa universitaria (3:52), L'ultimo valzer (4:40), La vita all'incontrario Remastered 2019 (3:27), La prima volta (che sono morto) (3:07), Meno male Remastered 2019 (2:58), Vorrei cantare come Biagio Single Version (3:02), La cosa pi? bella del mondo (3:40), Laura (3:24), Magazzino 18 (4:03) i, Angelo custode Remastered 2019 (3:16), L'Italia di Piero (3:01), Fabbricante di canzoni (2:52), I matti de Roma, Genova brucia, Che bella gente, Cellulare e carta sim, Mi manchi, Insegnami
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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