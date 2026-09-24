Top.Mail.Ru
Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - фото 3
Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
Life Enigma
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707829
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS Records
Barcode
[4029759187929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
Life Enigma
Жанр
Jazz
Трек-лист
Two Thousand-One Years Ago, Signals From Planet Earth, The Infinite Human Caravan, Lonely Among All, Firmament, Pizzy Cat, Life Enigma, Even The Sun Will Die, Love At Last Sight, And Life Goes On
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка

Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MPS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MPS Records
Barcode
[4029759187929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jean-Luc Ponty
Альбом (сингл)
Life Enigma
Жанр
Jazz
Трек-лист
Two Thousand-One Years Ago, Signals From Planet Earth, The Infinite Human Caravan, Lonely Among All, Firmament, Pizzy Cat, Life Enigma, Even The Sun Will Die, Love At Last Sight, And Life Goes On
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Luc Ponty - Life Enigma (4029759187929) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3730 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...