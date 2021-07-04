The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0042288231912) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Out Of Our Heads (UK Version) (0042288231912) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Out Of Our Heads
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб.
В наличии
Код товара: 402967
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0042288231912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Out Of Our Heads (UK Version) (0042288231912) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Out Of Our Heads
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
She Said Yeah, Mercy, Mercy, Hitch Hike, That's How Strong My Love Is, Good Times, Gotta Get Away, Talkin' 'Bout You, Cry To Me, Oh Baby (We Got A Good Thing Goin'), Heart Of Stone, Under Assistant West Coast Promotion Man, I'm Free
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Rolling Stones Remastered Series
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0042288231912) виниловая пластинка
Out of Our Heads — студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones. Британская рок-группа The Rolling Stones была основана в 1962 году и успешно выступает по сей день. Считается одной из лучших команд в истории рока. В Британии было издано 22 студийных и 8 концертных альбомов, в Штатах – 24 студийных и 9 концертных. 21 сингл группы входил в ТОП-10 чарта UK Singles Chart (восемь из них занимали первую строчку), также творения коллектива отмечались на высоких позициях в чарте Billboard Hot 100. Всего в мире было продано 250 млн. копий их пластинок, имя The Rolling Stones появилось в Зале славы рок-н-ролла в 1989 году, а в 2004 году команду поставили на 4 место в списке «величайших исполнителей всех времён».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0042288231912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2003
Исполнитель
The Rolling Stones, Out Of Our Heads (UK Version) (0042288231912) виниловая пластинка
Альбом (сингл)
Out Of Our Heads
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
She Said Yeah, Mercy, Mercy, Hitch Hike, That's How Strong My Love Is, Good Times, Gotta Get Away, Talkin' 'Bout You, Cry To Me, Oh Baby (We Got A Good Thing Goin'), Heart Of Stone, Under Assistant West Coast Promotion Man, I'm Free
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Rolling Stones Remastered Series
Страна производитель
Великобритания
Out of Our Heads — студийный альбом британской рок-группы The Rolling Stones. Британская рок-группа The Rolling Stones была основана в 1962 году и успешно выступает по сей день. Считается одной из лучших команд в истории рока. В Британии было издано 22 студийных и 8 концертных альбомов, в Штатах – 24 студийных и 9 концертных. 21 сингл группы входил в ТОП-10 чарта UK Singles Chart (восемь из них занимали первую строчку), также творения коллектива отмечались на высоких позициях в чарте Billboard Hot 100. Всего в мире было продано 250 млн. копий их пластинок, имя The Rolling Stones появилось в Зале славы рок-н-ролла в 1989 году, а в 2004 году команду поставили на 4 место в списке «величайших исполнителей всех времён».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Основное - звук. Качественная запись (в формате dsd), существенно повышает комфорт прослушивания.Тяжелый, 180 граммовый винил, европейское производство, внутренний пакет с мягкой прослойкой, ценовой сегмент.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Хороший подбор материала, дает возможность ознакомится с ранним творчеством роллинг стоунз. На обратной стороне альбома, можно увидеть трек лист и другую информацию. Всем поклонникам этого коллектива, советую приобрести данный продукт.
The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0042288231912) виниловая пластинка - стоимость товара 3600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (0042288231912) виниловая пластинка
Достоинства:
Основное - звук. Качественная запись (в формате dsd), существенно повышает комфорт прослушивания.Тяжелый, 180 граммовый винил, европейское производство, внутренний пакет с мягкой прослойкой, ценовой сегмент.
Недостатки:
Не обнаружил.
Комментарий:
Хороший подбор материала, дает возможность ознакомится с ранним творчеством роллинг стоунз. На обратной стороне альбома, можно увидеть трек лист и другую информацию. Всем поклонникам этого коллектива, советую приобрести данный продукт.