Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eros Ramazzotti - Tutte Storie (coloured) (0194399053010) виниловая пластинка
Итальянская версия альбома "Tutte storie" на сером виниле. Кампания EROS21 продолжится 29 октября выпуском альбомов "9", "Stilelibero" и Tutte storie на 180-граммовом цветном виниле. Во многих отношениях это трио релизов, вероятно, является самым важным на данный момент, будучи одними из самых успешных релизов невероятной карьеры Эроса Рамазотти. Stilelibero / Estilolibre - его самый продаваемый альбом во всем мире, а 9 и Tutte Storie / Todo Historias содержат некоторые из его самых популярных треков. Tutte Storie - шестой альбом Эроса Рамазотти, первоначально выпущенный 19 апреля 1993 года. Помимо огромного успеха в его родной Италии, это один из его самых любимых альбомов во всем мире. "Tutti Storie" был недавно отремастирован, и будет отпечатан на виниле серого цвета.
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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