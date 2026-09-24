Top.Mail.Ru
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 1
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 2
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 3
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 4
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 5
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 6
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
FROM LANGLEY PARK TO MEMPHIS
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 1
  • Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 2
  • Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 3
  • Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 4
  • Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 5
  • Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 6
  • Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028083713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
FROM LANGLEY PARK TO MEMPHIS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The King Of Rock ‘N’ Roll, Cars And Girls, I Remember That, Enchanted, Nightingales, Hey Manhattan!, Knock On Wood, The Golden Calf, Nancy (Let Your Hair Down For Me), The Venus Of The Soup Kitchen
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка

From Langley Park to Memphis — третий студийный альбом английской поп-группы Prefab Sprout, выпущенный в 1988 году. Переиздание на цветном виниле. Записанный в Ньюкасле, Лондоне и Лос-Анджелесе, альбом имел более универсальное и коммерческое звучание, чем предыдущие релизы группы, в нем участвуют несколько приглашенных звезд, включая Стиви Уандера и Пита Таунсенда. From Langley Park To Memphis достиг пятой позиции в британском чарте альбомов, что является самой высокой позицией среди всех студийных альбомов, выпущенных группой.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028083713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
FROM LANGLEY PARK TO MEMPHIS
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The King Of Rock ‘N’ Roll, Cars And Girls, I Remember That, Enchanted, Nightingales, Hey Manhattan!, Knock On Wood, The Golden Calf, Nancy (Let Your Hair Down For Me), The Venus Of The Soup Kitchen
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
From Langley Park to Memphis — третий студийный альбом английской поп-группы Prefab Sprout, выпущенный в 1988 году. Переиздание на цветном виниле. Записанный в Ньюкасле, Лондоне и Лос-Анджелесе, альбом имел более универсальное и коммерческое звучание, чем предыдущие релизы группы, в нем участвуют несколько приглашенных звезд, включая Стиви Уандера и Пита Таунсенда. From Langley Park To Memphis достиг пятой позиции в британском чарте альбомов, что является самой высокой позицией среди всех студийных альбомов, выпущенных группой.


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028083713) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...