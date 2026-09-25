Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка
Britpop — предстоящий тринадцатый студийный альбом британского певца Робби Уильямса и его первый студийный альбом после альбома "The Christmas Present" 2019 года. После саундтрека к фильму 2024 года и праздничного альбома 2019 года «The Christmas Present», новый альбом Робби Уильямса «Britpop» стал его первым полноформатным студийным альбомом за шесть лет. Альбом знаменует собой яркое возвращение к форме, вдохновлённой золотым веком британской музыки 90-х. Робби поставил перед собой цель создать альбом, который он действительно хотел написать после ухода из Take That в 1995 году. В то время поп-звёздам той эпохи предоставлялось не так много творческой свободы, но «Britpop» — это звучание Робби 90-х, каким он сам хотел звучать, но сформированное десятилетиями опыта, накопленного с тех пор. Энергичный, пропитанный роком сингл «Rocket» записан при участии легендарного гитариста Тони Айомми из Black Sabbath.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Robbie Williams - Britpop (coloured) (0198029741810) виниловая пластинка