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Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка

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Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 5
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 6
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 7
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 8
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 5
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 6
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 7
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 8
  • Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387471
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DAVIS, MILES
filter_none Товар входит в коллекцию DAVIS, MILES

Коллекция DAVIS, MILES


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка

Track List

APharaoh's Dance20:05
BBitches Brew26:58
C1Spanish Key17:32
C2John McLaughlin4:22
D1Miles Runs The Voodoo Down14:02
D2Sanctuary10:57

Отзывы о товаре Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

APharaoh's Dance20:05
BBitches Brew26:58
C1Spanish Key17:32
C2John McLaughlin4:22
D1Miles Runs The Voodoo Down14:02
D2Sanctuary10:57
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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