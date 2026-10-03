Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 387471
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 850 руб.
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Коллекция DAVIS, MILES
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка
Track List
|A
|Pharaoh's Dance
|20:05
|B
|Bitches Brew
|26:58
|C1
|Spanish Key
|17:32
|C2
|John McLaughlin
|4:22
|D1
|Miles Runs The Voodoo Down
|14:02
|D2
|Sanctuary
|10:57
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A
|Pharaoh's Dance
|20:05
|B
|Bitches Brew
|26:58
|C1
|Spanish Key
|17:32
|C2
|John McLaughlin
|4:22
|D1
|Miles Runs The Voodoo Down
|14:02
|D2
|Sanctuary
|10:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Miles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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